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FIFA blokkeert Frans eerbetoon aan moeder Deschamps

26 juni 2026, 22:11
FIFA blokkeert Frans eerbetoon aan moeder Deschamps
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Het Franse nationale elftal speelt de afsluitende groepswedstrijd op het wereldkampioenschap tegen Noorwegen zonder rouwbanden ter nagedachtenis aan de overleden moeder van bondscoach Didier Deschamps. De FIFA heeft een officieel verzoek van de Franse delegatie hiertoe afgewezen. In plaats daarvan werd er voorafgaand aan het duel met Noorwegen een minuut stilte in acht genomen, die ook in het teken stond van de slachtoffers van recente aardbevingen in Venezuela.

Deschamps ontbreekt momenteel bij de selectie van Les Bleus in de Verenigde Staten. De keuzeheer verliet het Franse trainingskamp afgelopen dinsdag om terug te keren naar zijn vaderland vanwege het overlijden van zijn moeder. Hierdoor zit hij vandaag niet op de bank tijdens het duel. 

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Ondanks de afwezigheid van de eindverantwoordelijke kent de Franse ploeg een uitstekende start tegen Noorwegen. Mede dankzij een hattrick van Ousmane Dembélé gaan de Fransen met een ruime voorsprong de rust in.

Volg het duel tussen Frankrijk en Noorwegen hier

Ook de tegenstander uit Scandinavië was voor aanvang van de kraker in Boston al zeker van deelname aan de volgende ronde. Bondscoach Ståle Solbakken koos er daarom voor om tegen de Fransen met een deels aangepast elftal aan te treden. Sterspelers Erling Haaland en Martin Ødegaard begonnen samen met acht anderen op de reservebank om rust te krijgen met het oog op de naderende achtste finales. 

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Orient
190 Reacties
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De FIFA is weer triest bezig.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
190 Reacties
114 Dagen lid
187 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De FIFA is weer triest bezig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Noorwegen - Frankrijk

1 - 4
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Didier Deschamps

Didier Deschamps
Functie: Coach
Leeftijd: 57 jaar (15 okt. 1968)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
2
5
6
2
Noorwegen
2
4
6
3
Senegal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0

Complete Stand

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