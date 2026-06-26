LIVE WK 2026 | Spektakel bij Noorwegen - Frankrijk: razendsnelle hattrick Dembélé

Vanavond strijden Noorwegen in Frankrijk in een rechtstreeks duel om de eerste plaats in Groep I. Vanuit het Nederlandse kamp zal met interesse worden gekeken naar de strijd in Boston, aangezien de groepswinnaar de tegenstander van Oranje in de eventuele kwartfinale van het WK zou kunnen worden. Tegelijkertijd gaan Senegal en Irak in Toronto beslissen wie plek drie voor zich opeist. Om 21.00 uur (Nederlandse tijd) gaat op beide velden de bal rollen, mis niets en volg de ontknoping in Groep I in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE WK 2026: Noorwegen - Frankrijk en Senegal - Irak Sorteer op: Laatste Oudste 45+9' - Senegal - Irak (1-0) Senegal en Irak rusten bij een 1-0 stand. 45+5' - Noorwegen - Frankrijk (1-3) In Boston klinkt het fluitsignaal voor de rust. Frankrijk leidt met 1-3 dankzij een hattrick van Dembélé en koerst af op de groepswinst. Blessuretijd is ingegaan Vijf minuten bij Noorwegen - Frankrijk, negen minuten bij Senegal - Irak. 37' - Noorwegen - Frankrijk (1-3) Dembélé heeft dit WK nu vier keer gescoord, net als Mbappé. Beide spelers van Frankrijk zijn nog één doelpunt verwijderd van Messi, die nu de topscorerslijst aanvoert. ⚽ 32' - Noorwegen - Frankrijk (1-3) BREAKING Hattrick! Dembélé doet het weer. Opnieuw kapt hij vanaf rechts naar binnen, ditmaal in de zestien, en vindt hij de linkerhoek. ⚽ 22' - Noorwegen - Frankrijk (1-2) BREAKING Noorwegen komt terug in de wedstrijd! Rechtstreeks vanaf de aftrap vallen de Scandinaviërs aan. Aasgaard tekent aan voor de aansluitingstreffer. ⚽ 20' - Noorwegen - Frankrijk (0-2) BREAKING Frankrijk verdubbelt de marge via een afstandsschot van opnieuw Dembélé. Buiten de zestien komt hij vanaf de rechterflank naar binnen en schiet hij weer raak in de linkerhoek. 14' - Noorwegen - Frankrijk (0-1) Wat een kans voor Noorwegen! Strand Larsen controleert de bal in de zestien na een pass van Aursnes. Hij heeft ruimte voor een schot, maar dat gaat over. 🟥 13' - Senegal - Irak (1-0) Sulaka krijgt rood en Irak moet door met tien man. De verdediger haalt Mané neer, die een vrije doortocht naar het doel heeft. Arbiter Taylor geeft eerst geel, maar herziet zijn beslissing na het bekijken van de beelden. Goed nieuws voor Senegal, dat de doelpunten goed kan gebruiken in de jacht op een plek bij de beste nummers drie. ⚽ 7' - Noorwegen - Frankrijk (0-1) BREAKING Die zat eraan te komen. Dembélé kapt in de zestien en vindt de linkerhoek: Frankrijk op voorsprong! ⚽ 4' - Senegal - Irak (1-0) BREAKING Senegal moet vanavond veel scoren en begint alvast goed! Seck kopt raak uit een hoekschop van Camara. 4' - Noorwegen - Frankrijk (0-0) Een poeier van Koné wordt gekeerd door Selvik. Het tweede gevaar van Frankrijk. 1' - Senegal - Irak (0-0) Ook in Toronto is de wedstrijd begonnen. 1' - Noorwegen - Frankrijk (0-0) Wauw! Na een paar seconden schiet Mbappé vanuit een moeilijke hoek al tegen de onderkant van de lat. 1' - Noorwegen - Frankrijk (0-0) Noorwegen trapt af: we zijn begonnen. Laad meer