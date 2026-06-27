Bielsa shockeert met vernederende wissels bij Uruguay - Spanje: 'Zie ik dit nu goed?!'

Marcelo Bielsa, de bondscoach van Uruguay, eist vrijdagnacht een hoofdrol op in de wedstrijd tussen Uruguay en Spanje. Hij voerde twee zeer opvallende wissels door: keeper werd in de pauze gewisseld en kort daarna moest aanvoerder eraan geloven.

Het was duidelijk dat Muslera niet goed in de wedstrijd zat. In de twintigste minuut kwam hij uit bij een corner en miste hij de bal, waarna een vrije kopkans niet besteed bleek aan Pau Cubarsí. Vlak voor de pauze werd een volgende fout van Muslera wel fataal.

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Álex Baena werd in het zestienmetergebied bediend door Marcos Llorente en schoot uit de draai op doel. De bal was houdbaar voor Muslera, maar zijn ingreep was ondermaats. De ervaren keeper kreeg een hand tegen de bal, die uiteindelijk in het doel belandde.

Zijn wissel in de pauze, ten faveure van Sergio Rochet, kwam als een schok voor NOS-commentator Arman Avsaroglu. “Zie ik dit nou goed? Gaat Bielsa Muslera eraf halen? Ja, het lijkt er echt op dat Bielsa zijn keeper wisselt! Wat een beslissing van Bielsa om dit te doen.”

“Het is niet zomaar iemand die je eraf haalt, het is Fernando Muslera! Bezig aan zijn vijfde WK, zijn 137ste interland, een van de grootste namen in het Uruguayaanse voetbal. En die wordt na een fout in de eerste helft gewisseld. Zelden gezien dit! El Loco maakt zijn reputatie meer dan waar”, zei Avsaroglu.

Elf minuten na de pauze, bij een 0-1 stand, volgde weer een opvallende wissel. Aanvoerder en sterspeler Federico Valverde werd naar de kant gehaald. "Hij geeft geen hand aan Bielsa en kijkt hem niet eens aan! Hij loopt dwars naar de dug-out. Wat is de trainer van Uruguay allemaal aan het doen?! De lichaamstaal van Valverde zicht alles over de verstandhouding tussen de spelers en de coach. Dit zijn niet zomaar wissels, dit zijn heel grote beslissingen van Bielsa. De ster na 55 minuten naar de kant halen, op het moment dat Uruguay een doelpunt nodig heeft. "

Het rommelt sowieso al bij Uruguay. Vrijdag meldden Uruguayaanse media dat meerdere spelers hun onvrede hebben geuit bij Bielsa, vlak voor de wedstrijd tegen Spanje. Naar verluidt vroegen Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur en doelman Rochet een gesprek aan, waarin ze hun ongenoegen uitten over de trainingen. Er zou volgens de spelers van Uruguay namelijk té intensief getraind worden, waardoor er angst leefde dat de zware belasting kan leiden tot blessures en vermoeidheid binnen de selectie. Het was echter niet het enige punt waar onvrede over bestaat. Ook de tactische keuzes van Bielsa vormden onderdeel van dat gesprek op donderdag.

Dat had met name te maken met het feit dat de spelers zich niet konden vinden in het strijdplan voor de wedstrijd tegen Spanje. De spelers zouden liever zien dat Uruguay defensiever ging spelen, in plaats van druk naar voren zetten. Na het gesprek riep Bielsa de volledige selectie bijeen voor een uitgebreide bespreking. Volgens de Uruguayaanse media maakte de bondscoach daarin duidelijk dat hij niet van plan was zijn tactische plan aan te passen.