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Crisis dreigt: grote onrust binnen selectie van Uruguay

26 juni 2026, 15:18
Federico Valverde en Darwin Núñez van Uruguay
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Het rommelt binnen de selectie van Uruguay. Volgens verschillende Uruguayaanse media hebben meerdere sterspelers hun onvrede geuit bij bondscoach Marcelo Bielsa, vlak voor de cruciale WK-wedstrijd tegen Spanje.

Volgens de berichtgeving hebben vier internationals donderdag een gesprek aangevraagd met de 70-jarige bondscoach. Het zou gaan om aanvoerder Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur en doelman Sergio Rochet. Het viertal zou bij Bielsa hebben aangegeven niet tevreden te zijn over de manier waarop de trainingen worden ingericht.

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Er zou volgens de spelers van Uruguay namelijk té intensief getraind worden, waardoor er angst is dat de zware belasting kan leiden tot blessures en vermoeidheid binnen de selectie. Het is echter niet het enige punt waar onvrede over bestaat. Ook de tactische keuzes van Bielsa vormden onderdeel van dat gesprek op donderdag.

Dat had met name te maken met het feit dat de spelers zich niet konden vinden in het strijdplan voor de wedstrijd tegen Spanje. De spelers zouden liever zien dat Uruguay defensiever ging spelen, in plaats van druk naar voren zetten. Na het gesprek riep Bielsa de volledige selectie bijeen voor een uitgebreide bespreking. Volgens de Uruguayaanse media maakte de bondscoach daarin duidelijk dat hij niet van plan is zijn tactische plan aan te passen.

Uruguay heeft een goed resultaat nodig tegen Spanje om uitzicht te houden op een plaats in de laatste 32 van het WK. De eerste twee groepswedstrijden tegen Saudi-Arabië en Kaapverdië eindigden teleurstellend in een gelijkspel.

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02:00
Wordt gespeeld op 27 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa
Functie: Coach
Leeftijd: 70 jaar (21 jul. 1955)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
2
4
4
2
Uruguay
2
0
2
3
Kaapverdië
2
0
2
4
Saoedi-Arabië
2
-4
1

Complete Stand

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