Live voetbal

Hugo Borst kraakt Oranje-international af: 'Hij is een pseudo-verdediger'

26 juni 2026, 21:54
Hugo Borst
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
Maak ons je Google-favoriet

Hugo Borst heeft in De Oranjezomer stevig uitgehaald naar Virgil van Dijk. Volgens de analist grijpt de aanvoerder van het Nederlands elftal veel te weinig in en mag hij eigenlijk geen echte verdediger meer worden genoemd. De columnist daagde verslaggeefster Noa Vahle in de uitzending direct uit om de mandekker van Liverpool met deze harde kritiek te confronteren.

Tijdens de uitzending, waarin Borst met tafelheer Theo Janssen discussieerde over de defensieve kwetsbaarheid van Oranje, richtte hij zich rechtstreeks tot Vahle. Zij volgt de nationale ploeg momenteel op de voet in Noord-Amerika als verslaggeefster. Borst vroeg haar of zij de kritiek bij de speler durft neer te leggen. "Durf jij aan de kaart te stellen dat er veel kritiek is op Van Dijk?", zo vroeg hij zich hardop af. "Hij is een pseudo-verdediger. Hij wijst heel veel, maar hij grijpt niet in".

Artikel gaat verder onder video

Volgens de analist liet de speler van Oranje in het vorige groepsduel met Zweden de nodige steken vallen. "In de vorige wedstrijd had hij alles de kiem in kunnen smoren door gewoon vooruit te verdedigen in plaats van achteruit mee te lopen". Vervolgens vroeg hij Vahle op de man af: "Durf jij dat tegen hem te zeggen?".

De verslaggeefster gaf aan daar op zich geen moeite mee te hebben. Zij plaatste echter wel direct een kanttekening bij de uitdaging van de columnist. "Ik ben altijd bereid om een kritische vraag te stellen, maar ik zit niet in de positie waar jij in zit om hem dat te zeggen". 

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
Lautaro Martinez

Nederlanders walgen van Argentinië: 'De schaamte voorbij, zij moeten wereldkampioen worden'

  • ma 22 juni, 20:42
  • 22 jun. 20:42
  • 11
NED-SWE

Teruglezen: zo walste Oranje in Houston over Zweden heen

  • za 20 juni, 20:57
  • 20 jun. 20:57
  • 6
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
4
4
Tunesië
3
-10
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws