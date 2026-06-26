Hugo Borst kraakt Oranje-international af: 'Hij is een pseudo-verdediger'

Hugo Borst heeft in De Oranjezomer stevig uitgehaald naar . Volgens de analist grijpt de aanvoerder van het Nederlands elftal veel te weinig in en mag hij eigenlijk geen echte verdediger meer worden genoemd. De columnist daagde verslaggeefster Noa Vahle in de uitzending direct uit om de mandekker van Liverpool met deze harde kritiek te confronteren.

Tijdens de uitzending, waarin Borst met tafelheer Theo Janssen discussieerde over de defensieve kwetsbaarheid van Oranje, richtte hij zich rechtstreeks tot Vahle. Zij volgt de nationale ploeg momenteel op de voet in Noord-Amerika als verslaggeefster. Borst vroeg haar of zij de kritiek bij de speler durft neer te leggen. "Durf jij aan de kaart te stellen dat er veel kritiek is op Van Dijk?", zo vroeg hij zich hardop af. "Hij is een pseudo-verdediger. Hij wijst heel veel, maar hij grijpt niet in".

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Volgens de analist liet de speler van Oranje in het vorige groepsduel met Zweden de nodige steken vallen. "In de vorige wedstrijd had hij alles de kiem in kunnen smoren door gewoon vooruit te verdedigen in plaats van achteruit mee te lopen". Vervolgens vroeg hij Vahle op de man af: "Durf jij dat tegen hem te zeggen?".

De verslaggeefster gaf aan daar op zich geen moeite mee te hebben. Zij plaatste echter wel direct een kanttekening bij de uitdaging van de columnist. "Ik ben altijd bereid om een kritische vraag te stellen, maar ik zit niet in de positie waar jij in zit om hem dat te zeggen".