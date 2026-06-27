Kaapverdië schrijft geschiedenis met tweede plaats achter groepswinnaar Spanje

Spanje heeft Groep H gewonnen en Uruguay uit het WK gekegeld. De Spanjaarden wonnen in Guadalajara met 0-1 van de ploeg van Marcelo Bielsa, terwijl Kaapverdië in het andere groepsduel genoeg had aan een 0-0 gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. Daardoor schrijven de Blue Sharks WK-geschiedenis: Kaapverdië gaat als nummer twee naar de zestiende finales en treft daarin Argentinië.

Spanje klopt Uruguay, dat het hoofd verliest

Uruguay wist vooraf wat het moest doen, maar speelde lange tijd alsof de urgentie ontbrak. Spanje had veel meer balbezit en kreeg via Lamine Yamal en Mikel Oyarzabal de eerste dreiging, al ontsnapte de Spaanse doelman Unai Simón vroeg na een rommelige actie bij een vrije trap. Uruguay kwam er sporadisch uit, maar had moeite om Darwin Núñez echt in stelling te brengen.

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Vlak voor rust ging het mis voor Fernando Muslera. Álex Baena draaide knap weg en schoot op doel, maar de inzet leek houdbaar. De ervaren doelman, bezig aan zijn vierde WK, kreeg de bal niet goed verwerkt en werkte hem feitelijk in zijn eigen doel. Bielsa greep in de pauze hard in: Muslera bleef achter in de kleedkamer en werd vervangen door Sergio Rochet.

Na rust volgde nóg een veelzeggende wissel. Federico Valverde moest al na 58 minuten plaatsmaken voor Matías Viña, terwijl Uruguay juist een doelpunt nodig had om in leven te blijven. De ploeg werd iets dreigender via Nicolás de la Cruz, Mathías Olivera en een bijna-kans voor Núñez, maar Spanje bleef overeind. In de slotfase verloor Uruguay het hoofd: De la Cruz kreeg geel na een harde overtreding op Nico Williams en Agustín Canobbio werd in blessuretijd met rood van het veld gestuurd na een hoge tackle.

Kaapverdië schrijft geschiedenis

Kaapverdië speelde ondertussen een zenuwslopend duel met Saoedi-Arabië. De eerste helft was slordig en voorzichtig, maar Kaapverdië groeide naarmate de wedstrijd vorderde. Doelman Vozinha moest één keer echt reddend optreden op een kopbal van Mohamed Kanno, terwijl Willy Semedo en Ryan Mendes aan de andere kant voor de meeste dreiging zorgden.

Na rust werd Kaapverdië de betere ploeg. Kevin Pina schoot net over, Laros Duarte kreeg een enorme kans in een één-tegen-één met Mohammed Al-Owais en in de slotfase liet Kaapverdië nog een uitstekende mogelijkheid liggen. Saoedi-Arabië had een overwinning nodig, maar speelde opvallend behoudend en kwam pas in blessuretijd nog dicht bij een treffer. Vozinha redde opnieuw en hield de historische 0-0 vast.

Spanje eindigt met zeven punten als groepswinnaar van Groep H, voor Kaapverdië met drie punten. Uruguay wordt derde met twee punten en is uitgeschakeld, net als Saoedi-Arabië, dat eveneens op twee punten blijft steken. Voor Kaapverdië wacht nu een droomaffiche in de zestiende finales tegen Argentinië.