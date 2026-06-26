Opmerkelijk: Elanga wist niet dat gelijkspel tegen Japan genoeg was voor Zweden

Zweden heeft zich na een zenuwslopend 1-1 gelijkspel tegen Japan geplaatst voor de knock-outfase van het WK, maar achteraf bleek vooral één detail uit de wedstrijd voer voor gesprek: doelpuntenmaker wist tijdens het duel niet dat de stand al voldoende was om door te gaan.

De aanvaller van Newcastle United was in de 56ste minuut verantwoordelijk voor de gelijkmaker, nadat Japan kort daarvoor op voorsprong was gekomen. Met zijn treffer bracht Elanga Zweden terug in de wedstrijd én, zo zou later blijken, naar de volgende ronde als één van de beste nummers drie. Maar dat besef was er op dat moment nog helemaal niet.

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In een openhartig moment na afloop gaf Elanga toe dat hij volledig gefocust was op de overwinning, zonder te weten dat een gelijkspel al volstond. “Ik schreeuwde alleen maar: kom op, we kunnen nog meer halen,” vertelde de aanvaller na het laatste fluitsignaal. “Ik wist aan het einde nog niet dat we al door waren.” Volgens Elanga probeerde de Zweedse staf hem tijdens de slotfase nog te informeren over de stand in de poule, maar kwam die boodschap niet aan bij de aanvaller. “Ik denk dat ze probeerden naar me te schreeuwen, maar ik bleef gewoon rennen. Ik wilde blijven gaan.” Het leverde een opvallend beeld op: een speler die alles gaf voor een winnende treffer, terwijl de technische staf langs de lijn juist probeerde duidelijk te maken dat de buit al binnen was.

Ook ploeggenoot Alexander Isak zag het misverstand met een glimlach aan. De spits gaf toe dat Elanga na afloop zelfs kort ‘de les gelezen’ werd in de kleedkamer. “Hij was tegen het einde een beetje gefrustreerd, en je begrijpt nu wel waarom,” aldus Isak. “Hij wist gewoon niet dat het genoeg was.” De situatie zorgde voor verbazing, maar ook voor humor binnen de Zweedse selectie. Aanvoerder Victor Lindelöf grapte dat Elanga mogelijk “de wedstrijdbespreking had gemist”.

Bondscoach Graham Potter kon er na afloop vooral om lachen, al gaf hij toe dat de communicatie beter had gekund. “Dat verklaart één en ander,” zei hij. “We hadden niet duidelijker kunnen zijn… arme jongen. Maar ik hou van hem.” Ondanks het misverstand was Potter tevreden over de reactie van zijn ploeg na de zware 5-1 nederlaag tegen Nederland eerder in de groepsfase. Zweden herstelde zich knap en sleepte genoeg punten uit de groep om door te gaan.

De 1-1 tegen Japan bleek uiteindelijk precies genoeg voor Zweden om zich te plaatsen als één van de beste nummers drie, waardoor het mogelijk een groepswinnaar wacht. Voor Elanga maakt dat alles weinig uit. De aanvaller kijkt vooral vooruit, ondanks het chaotische moment in de slotfase. “Het zijn allemaal goede teams,” zei hij. “Maar we zijn klaar voor wat er komt.”