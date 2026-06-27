België komt eindelijk los op WK en eindigt als groepswinnaar, mazzelend Egypte volgt

België heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de zestiende finales van het WK. De Rode Duivels wonnen in Vancouver met 1-5 van Nieuw-Zeeland en eindigen daardoor zelfs als groepswinnaar van Groep G. Egypte speelde in Seattle met 1-1 gelijk tegen Iran en gaat als nummer twee door, terwijl Iran nu moet afwachten of drie punten genoeg zijn voor een plek bij de beste nummers drie.

België boekt ruime zege op Nieuw-Zeeland

België speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi. Leandro Trossard was al vroeg dicht bij de openingstreffer, maar zag een inzet via de paal ternauwernood van de lijn gehaald worden. Na een half uur was het alsnog raak: Trossard opende de score en gaf België eindelijk de bevrijding waar het na twee teleurstellende groepsduels naar snakte.

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Na rust liep België hard weg bij Nieuw-Zeeland. Trossard maakte zijn tweede van de avond, waarna Kevin De Bruyne met een strak schot in de hoek de 0-3 binnenschoot. Nieuw-Zeeland deed via Elijah Just nog iets terug, maar invaller Romelu Lukaku scoorde met zijn eerste balcontact de 1-4 en Alexis Saelemaekers bepaalde in blessuretijd de eindstand op 1-5.

Egypte met hangen en wurgen naar plek twee

In Seattle begon Egypte bliksemsnel. Na vijf minuten kreeg Mohamed Salah ruimte in de zestien en nadat zijn poging werd gekeerd, viel de bal voor Mahmoud Saber. Zijn schot leek houdbaar, maar doelman Alireza Beiranvand liet de bal door zijn handen glippen: 1-0. Iran kreeg kort daarna een strafschop na een fout op Mehdi Taremi, maar Mostafa Shobeir redde de inzet van de spits.

Iran liet zich door die misser niet breken. In de veertiende minuut werd een poging van Saeid Ezatolahi nog knap gekeerd, maar uit de rebound schoot Ramin Rezaeian vanuit een lastige hoek hard raak: 1-1. Daarna bleef het duel fel en rommelig, met veel overtredingen, gele kaarten en fases waarin Egypte de bal had, maar Iran gevaarlijk bleef in de omschakeling.

Na rust nam Egypte meer controle, al was er ook zorg rond Salah, die halverwege de tweede helft naar de kant ging en later met ijs op zijn hamstring werd gezien. In blessuretijd dacht Iran alsnog de winnende te maken via Shoja Khalilzadeh, maar de treffer werd na VAR-ingrijpen afgekeurd wegens buitenspel. Even later kopte Iran nog op de lat, waardoor Egypte met hangen en wurgen het punt over de streep trok.

België eindigt met vijf punten bovenaan in Groep G, op doelsaldo voor Egypte, dat eveneens vijf punten pakt. Iran wordt derde met drie punten en moet hopen dat het bij de acht beste nummers drie hoort. Nieuw-Zeeland sluit af met één punt en is uitgeschakeld.