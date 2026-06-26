Dembélé maakt gehakt van B-ploeg Noorwegen, Senegal boekt broodnodige monsterzege

Frankrijk heeft Groep I met een perfecte score afgesloten. De topfavoriet won in Boston met 1-4 van Noorwegen en eindigt daardoor bovenaan, terwijl Noorwegen als nummer twee eveneens doorgaat naar de zestiende finales. Door de groepswinst is Frankrijk een potentiële kwartfinaletegenstander van Oranje. Senegal deed in Toronto wat het moest doen en haalde met een 5-0 zege op Irak fors uit. De Afrikaanse kampioen eindigt daardoor als derde met drie punten en het beste doelsaldo van alle huidige nummers drie, waardoor het een grote kans heeft op het bereiken van de zestiende finale.

Dembélé maakt hattrick tegen B-ploeg Noorwegen

Noorwegen begon zonder sterren als Erling Haaland en Martin Ødegaard en dat was opvallend, zeker omdat Frankrijk wel op volle oorlogssterkte aantrad. Kylian Mbappé raakte al na 22 seconden de lat, waarna Ousmane Dembélé de show stal. Na zeven minuten kapte hij vanaf rechts naar binnen en krulde hij de openingstreffer fraai in de verre hoek.

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Dembélé bleef Noorwegen pijn doen. In de twintigste minuut maakte hij opnieuw vanaf rechts de 0-2, maar amper een minuut later sloeg Noorwegen terug via Thelo Aasgaard, die Dayot Upamecano uitspeelde en laag raak schoot. De hoop op een spannend vervolg was snel weer verdwenen: Dembélé completeerde al na 32 minuten zijn hattrick met opnieuw een vlijmscherpe uithaal in de verre hoek.

Na rust kreeg Noorwegen dé kans om terug te keren in de wedstrijd, maar Jørgen Strand Larsen miste vanaf de strafschopstip. Ook Oscar Bobb kreeg nog een mogelijkheid, maar Mike Maignan hield Frankrijk overeind. In blessuretijd zette Désiré Doué de eindstand op 1-4, na een uitstekende voorzet van Bradley Barcola.

Senegal doet wat het moet doen: veel scoren

Senegal kende tegen Irak juist een droomstart. Al na vier minuten viel de 1-0, toen een kopbal van Abdoulaye Seck via Habib Diarra in het doel belandde. Kort daarna werd Rebin Sulaka met rood van het veld gestuurd nadat hij Sadio Mané had neergehaald, waardoor Senegal bijna de hele wedstrijd tegen tien man speelde.

Toch duurde het tot na rust voordat Senegal echt loskwam. Ismaïla Sarr maakte na geklungel in de Iraakse opbouw de 2-0, waarna invaller Pape Gueye met een schitterende uithaal voor de 3-0 zorgde. De middenvelder sloeg even later opnieuw toe met een harde volley voor de 4-0, waarna Iliman Ndiaye van afstand de historische 5-0 binnenschoot. Het was de eerste keer dat een Afrikaans land vijf keer scoorde in één WK-wedstrijd.

Frankrijk eindigt met negen punten als groepswinnaar van Groep I, voor Noorwegen met zes punten. Senegal sluit af als derde met drie punten en een doelsaldo van +2, terwijl Irak puntloos laatste wordt. Senegal moet nu hopen dat die drie punten en dat sterke doelsaldo genoeg zijn om bij de acht beste nummers drie te eindigen en alsnog door te stoten naar de zestiende finales.