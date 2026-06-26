Streep door optreden Orgel Joke in Monterrey: FIFA krijgt organisatie niet rond

Orgel Joke gaat definitief niet optreden voorafgaand aan het knock-outduel tussen het Nederlands elftal en Marokko. De FIFA is er niet in geslaagd om het optreden van de 77-jarige internetsensatie in het Mexicaanse Monterrey op tijd te regelen. Hierdoor valt het geplande feest voor het Oranjelegioen rondom de zestiende finale in het water.

De voorbereidingen voor de show waren al in volle gang. Zo had Joke Meijer, zoals de muzikante voluit heet, al een setlist klaarliggen met daarop bekende nummers. Bovendien waren de vluchten en hotels voor de reis al vastgelegd. Volgens haar zoon en manager Jeffrey Meijer is de exacte reden voor de afgelasting vertrouwelijk, al vermoedt hij dat problemen rondom de afstemming met een Marokkaanse artiest een rol hebben gespeeld. Het afzeggen van de show is een flinke domper voor de supporters die zich verheugden op het optreden in Mexico.

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De weg naar het toernooi verliep voor de populaire muzikante sowieso al uiterst rommelig. Eerder was het nog maar de vraag of ze überhaupt fit genoeg zou zijn om af te reizen, nadat ze hard ten val was gekomen op haar balkon. Bij dat incident liep ze een breukje in haar elleboog op en moest haar oor met zes hechtingen worden behandeld. Toen ze eenmaal fit genoeg werd bevonden, moest ze haar vliegangst zien te overwinnen en een spoedpaspoort aanvragen voor haar allereerste reis buiten Europa.

Ondanks de teleurstelling krijgt de zeventiger nu wel iets langer de tijd om zich voor te bereiden op een mogelijke oversteek. Er bestaat namelijk nog steeds een kans dat ze het publiek mag opzwepen tijdens de achtste finales. Mocht de ploeg van bondscoach Ronald Koeman aanstaande dinsdag afrekenen met Marokko, dan is het de bedoeling dat ze op 4 juli alsnog van de partij is in Houston. Het Nederlands elftal neemt het in dat geval op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Canada.