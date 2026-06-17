Orgel Joke zal gaan optreden op het WK als Oranje het tot de zestiende finale schopt, zo laat ze weten op Radio 538. De muzikant maakte vorige week een lelijke val waardoor haar aanwezigheid in Noord-Amerika nog onzeker was, maar daar is ze voldoende van hersteld.

Vorige week kwam naar buiten dat de FIFA Orgel Joke had benaderd om op te treden bij een WK-wedstrijd van het Nederlands elftal. Als de ploeg van Ronald Koeman zich zou plaatsen voor de zestiende finale, was het plan de orgelspeelster naar Noord-Amerika te vliegen. Door een lelijke val stond dit allemaal echter nog op losse schroeven. Zo had ze zes hechtingen in haar oor en liep ze een scheurtje in haar elleboog op.

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Woensdagochtend heeft Joke bij 538 een update gegeven over haar gezondheid. “Het gaat redelijk goed met mijn herstel”, begint ze. “Ik moet zo naar het ziekenhuis, dan worden de hechtingen bij mijn oor eruit gehaald. Vanmiddag gaat het verband eraf en ik mocht gisteren al mijn sling af doen. Ik moest langzaam proberen te bewegen en ik moet zeggen: dat viel niet tegen”, aldus Orgel Joke. De muzikant geeft aan dat ze direct achter haar keyboard is gaan zitten om te kijken of ze kon spelen zonder pijn. “Zoals het er nu uitziet, hoop ik te kunnen spelen.” Ze laat weten dat ze haar arm niet hoeft te strekken tijdens het spelen, waardoor haar elleboog minder snel voor problemen kan zorgen. “Maar nu ligt het aan de voetballers, ze moeten wel door.”

Joke laat weten dat ze eigenlijk gevraagd was om te spelen bij de groepswedstrijd van Oranje tegen Zweden komend weekend. “Maar dat ging natuurlijk niet, dus toen is het doorgezet naar de zestiende finale.” Hoewel het dus nog niet zeker is of Oranje de volgende ronde haalt, is de toetsenist al wel begonnen met de voorbereidingen. “Ik heb gisteren met spoed een paspoort aangevraagd, die ga ik straks met iemand ophalen. Alles wordt al in gang gezet.”

Hoe gaat het programma van Orgel Joke rondom de zestiende finale eruitzien? “Nee, mijn zoon is dat nog allemaal aan het regelen”, antwoordt ze. “Het wordt waarschijnlijk een soort medley, maar ik laat heel veel aan mijn zoon over om dat uit te zoeken. Als het goed is krijg ik morgen de bladmuziek, dus dan kan ik vanaf volgende week oefenen”, besluit ze.