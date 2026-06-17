Frenkie de Jong wekt irritatie op training: ‘Kap daarmee!’

Tien ex-ploeggenoten van hebben zich in een groot stuk van Voetbal International ontzettend lovend uitgelaten over de middenvelder van het Nederlands elftal. Onder meer oud-voetballer deelt een opvallende anekdote, waarin Jurgen Streppel een Willem II-training stillegde door acties van De Jong.

Waar De Jong na het eerste WK-groepsduel tegen Japan te maken kreeg met harde kritiek, spreken zijn oud-ploeggenoten juist enkel mooie woorden over de sterkhouder van het Nederlands elftal. Vicento leerde De Jong kennen in seizoen 2014/15 bij Willem II, toen de middenvelder aansloot bij de Tilburgse selectie.

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De aanvaller, die vooral bekend werd door zijn kolderieke schwalbe tegen Ajax, heeft mooie herinneringen aan De Jong. Als jonge middenvelder wekte de Oranje-international soms grote irritatie bij voormalig trainer Streppel. “Hij werd soms helemaal gek van hem”, lacht Vicento bij VI.

Hij doelt op momenten waarop de reserves de opstelling van de tegenstanders moesten nabootsen en De Jong ‘alles overhoop’ gooide. “Frenkie ging alleen maar dribbelen en mensen uitspelen, zoals hij tegenwoordig nog steeds doet. Dan legde Streppel de oefening stil: ‘Kap daarmee!’ Maar Frenkie had daar compleet schijt aan. Hij draaide iedereen helemaal dol”, aldus Vicento.