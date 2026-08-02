Nieuwe regels maken einde aan tijdrekken: doeltrap kan voortaan hoekschop opleveren

De KNVB voert per direct nieuwe spelregels in om tijdrekken tegen te gaan en de bevoegdheden van de VAR uit te breiden. De wijzigingen, die zijn gebaseerd op experimenten tijdens het afgelopen WK, worden zondag voor het eerst toegepast tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar AZ.

Om de effectieve speeltijd te verhogen, gaat de arbitrage strenger toezien op dode spelmomenten. Bij een inworp of doeltrap telt de scheidsrechter voortaan zichtbaar vijf seconden af. Als de bal daarna nog niet in het spel is gebracht, grijpt hij in en gaat het balbezit naar de tegenstander. Een doeltrap resulteert in dat geval zelfs in een hoekschop voor de aanvallende partij. Daarnaast moeten spelers bij een wissel het veld binnen tien seconden via de kortste route verlaten. Gebeurt dit zonder geldige reden niet, dan mag de invaller pas na een minuut zuivere speeltijd en bij de eerstvolgende spelhervatting de lijnen passeren.

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Ook de regels rondom blessures op het veld zijn aangescherpt. Een veldspeler die medische assistentie nodig heeft, moet na de hervatting minimaal een minuut aan de zijlijn blijven. Uitzonderingen worden gemaakt bij botsingen, bloedingen of wanneer de overtreding wordt bestraft met een kaart. Verder krijgt de videoscheidsrechter meer bevoegdheden. De VAR mag vanaf dit seizoen ingrijpen bij een onterechte tweede gele kaart en bij duidelijke persoonsverwisselingen, al mag de overtreding zelf bij dat laatste niet opnieuw worden beoordeeld. Bovendien is een snelle correctie bij een onterecht toegekende corner nu toegestaan.

De KNVB volgt daarnaast met interesse een proef van de Engelse voetbalbond, die is gestart om het veinzen van blessures door doelmannen aan te pakken. In Engeland is de manager bij een keepersbehandeling verplicht om tijdelijk een veldspeler naar de kant te halen, zodat het tactische voordeel van een drinkpauze verdwijnt.