‘Grootmacht meldt zich voor Kenneth Taylor: Lazio vraagt 50 miljoen’

is zaterdag onderwerp van gesprek in Italië. De voormalig middenvelder van Ajax wordt door La Repubblica in verband gebracht met een bliksemvertrek bij Lazio.

Taylor is pas een halfjaar actief bij Lazio. De middenvelder kwam in de winterse transferperiode voor 16,85 miljoen euro over van Ajax en tekende een contract tot de zomer van 2030 bij de club uit Rome.

Taylor wist meteen uit te groeien tot basisspeler bij Lazio. De 24-jarige middenvelder speelde in alle competities 21 wedstrijden en was daarin goed voor 3 doelpunten en 2 assists.

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Eerder deze week raakte Taylor in opspraak toen hij na een woordenwisseling met trainer Gennaro Gattuso van het trainingsveld werd gestuurd. De Nederlander werd echter snel weer in de armen gesloten door Gattuso: hij deed zaterdag als invaller 21 minuten mee in het oefenduel met Avellino (6-3 zege) én wist te scoren.

De controverse rondom Taylor is voor Juventus echter reden geweest om een hengeltje uit te gooien naar Lazio. La Repubblica meldt zaterdag dat de Oude Dame gecharmeerd is van de kwaliteiten van de vijfvoudig Oranje-international en bij Lazio geïnformeerd heeft naar zijn beschikbaarheid.

Lazio is in principe niet bereid om mee te werken aan een vertrek van Taylor: de Romeinen hanteren een forse vraagprijs van liefst vijftig miljoen euro. Dat is aanzienlijk hoger dan de Estimated Transfer Value (ETV), oftewel transferwaarde, van maximaal 23,8 miljoen euro die FootballTransfers hem toedicht. Het valt te bezien of Juventus wil voldoen aan de vraagprijs van Lazio.