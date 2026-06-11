Het WK voetbal krijgt mogelijk een opmerkelijk Nederlands tintje. Niemand minder dan de 76-jarige Orgel Joke is door de FIFA benaderd voor een optreden tijdens het toernooi. Volgens RTL Boulevard mag de bekende orgelspeelster uit Vlaardingen de supporters in het stadion gaan amuseren als het Nederlands elftal de zestiende finales bereikt.

De wereldvoetbalbond is haar op het spoor gekomen via een video op Instagram. De FIFA was onder de indruk van de sfeer die zij neerzet, dat ze haar direct hebben uitgenodigd. Joke dacht in eerste instantie dat het om een grap ging, zo laat ze weten aan RTL. Inmiddels is ze dolblij met de eer, al ziet ze enorm op tegen de lange vliegreis. De muzikante is namelijk nog nooit buiten Europa geweest.

Race tegen de klok na pijnlijk ongeluk

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Sinds de coronaperiode is Orgel Joke een ware hit op sociale media. Ze heeft al opgetreden op grote festivals zoals de Zwarte Cross en Paaspop. Daarnaast bracht ze onlangs nog een speciaal Oranjenummer uit ter gelegenheid van het WK. Dit optreden zou de absolute kroon op haar werk zijn, maar haar gezondheid zorgt nu voor grote twijfels.

Afgelopen dinsdag heeft Joke namelijk een lelijke val gemaakt. Door een flinke uitglijder moest ze met spoed naar het ziekenhuis, waar haar oor met zes hechtingen is gehecht. Daarnaast heeft ze een scheurtje in haar elleboog opgelopen. Het is nu de vraag of ze op tijd hersteld is om daadwerkelijk in het vliegtuig te stappen. De zestiende finales worden gespeeld van 28 juni tot en met 4 juli.