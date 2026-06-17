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Youri Mulder wil omzetting bij Oranje: ‘Het moet sneller!’

17 juni 2026, 11:03
Youri Mulder aan tafel bij Ziggo Sport
Foto: © Ziggo Sport
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Youri Mulder vindt dat Ronald Koeman een tactische omzetting moet doen bij Oranje, zo laat hij weten bij Ziggo Sport. Volgens de analist duurt het te lang voordat Nederland na balverlies de bal weer terug heeft.

Het Nederlands elftal neemt het zaterdagavond in de tweede WK-wedstrijd op tegen Zweden. Na het gelijkspel tegen Japan (2-2) in het eerste duel, moet Oranje die wedstrijd winnen voor een goede uitgangspositie in Groep F. In dat geval moet er wel wat veranderen in de tactiek, zo denkt Mulder.

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“Het gaat om winnen”, begint de oud-spits “In aanloop naar die wedstrijd tegen Zweden heb je een hele week… Wat ze moeten doen, zit vooral in het verdedigen. Het moet nog agressiever, nog intensiever. Vooral zonder bal. Op het moment dat je de bal kwijtraakt, gelijk weer er achteraan.”

Ook zou hij graag zien dat de ploeg van Koeman de tegenstander meer onder druk zet. “Ik zag ergens een statistiek: het duurt zestien seconden gemiddeld voordat Nederland weer aan de bal komt. Dat is net iets te lang, dat moet sneller!”, besluit Mulder.

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Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

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