droomt ervan op het WK een wedstrijd tegen Brazilië te mogen spelen, zo laat hij weten in gesprek met Voetbal International. De buitenspeler van West Ham United is namelijk groot fan van .

Summerville zit dit WK voor het eerst bij het Nederlands elftal en krijgt veel vertrouwen van Ronald Koeman. De aanvaller stond tot dusver drie keer in de basis bij Oranje en tijdens de eerste WK-wedstrijd, tegen Japan (2-2), betaalde hij het vertrouwen uit met een doelpunt. “Het enige wat ik dan op zo’n moment denk, is: Naar binnen, actie maken en uithalen. Als het dan lukt, op zo’n moment, in zó’n wedstrijd, ja, dat maakt het supermooi.”

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Het gelijkspel tegen Japan betekent dat Oranje een goede kans maakt om bij de bovenste drie in de groep te eindigen en daarmee de knock-outfase te bereiken. Mocht het zover komen, hoopt Summerville nog een specifieke tegenstander tegen te komen: Brazilië. Bij de Zuid-Amerikanen speelt Raphinha, die met Summerville samen voor Leeds United uitkwam.

Ook de 34-jarige Neymar is met Brazilië mee naar het WK. De buitenspeler is iemand waar Summerville al van jongs af aan naar opkijkt. “Toen keek ik al naar clips van hem op YouTube. Tegen hem spelen zou echt een jongensdroom zijn, hij is mijn idool. En ja, dan kom ik ook Raphinha tegen. Nee, hij heeft me na mijn doelpunt tegen Japan nog niet gebeld.” Als Nederland bij de eerste twee in de Groep F eindigt, kan de droom al heel snel uitkomen. De winnaar uit de groep van Oranje speelt in de zestiende finale namelijk tegen de nummer twee uit Groep C van Brazilië, terwijl de nummer twee uit Groep F het opneemt tegen de winnaar van Groep C.