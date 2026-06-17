Nederlandse voetbalfans krijgen tijdens het WK bewust niet de best beschikbare beeldkwaliteit voorgeschoteld. Hoewel FIFA alle wedstrijden in haarscherpe 4K aanlevert, kiest de NOS ervoor om de beelden terug te schalen naar HD. Volgens de NPO is dat een financiële afweging, terwijl experts stellen dat daarbij wel degelijk kwaliteit verloren gaat.

De wedstrijden op het WK worden geproduceerd door FIFA's Host Broadcast Services (HBS), die alle duels in 4K registreren. Die beelden zijn beschikbaar voor alle rechthebbende omroepen, waaronder de NOS. Toch wordt het signaal in Nederland niet in die kwaliteit uitgezonden.

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Een woordvoerder van de NPO legt aan De Telegraaf uit dat de publieke omroep bewust afziet van een 4K-uitzending. "De reden dat de NPO niet uitzendt in 4K is een kostentechnische overweging. Deze afweging wordt gemaakt in het licht van alle keuzes die we maken over waar we ons geld aan uitgeven.”

Volgens de NPO hoeven kijkers zich geen zorgen te maken over de kwaliteit van het beeld. "Hoewel het om HD gaat en niet om 4K, is de kwaliteit goed. Het signaal wordt zonder zichtbaar kwaliteitsverlies omgezet. Door de slimme beeldverwerking oogt het beeld rustig en gedetailleerd, vooral bij snelle bewegingen.”

Tech-expert Eric van Ballegoie van Tweakers ziet dat anders. Volgens hem gaat er bij het terugschalen van 4K naar HD wel degelijk informatie verloren. "Nieuwe televisies hebben tegenwoordig alleen nog maar een 4K-kwaliteitsscherm. Maar bij het kijken van lineaire televisie heb je hier eigenlijk niks aan. Eigenlijk is het alleen op streamingdiensten mogelijk om dingen in 4K te kijken, maar bij Netflix bijvoorbeeld moet je daarvoor wel weer een duurder abonnement afsluiten.”

Waarom het beeld soms minder vloeiend oogt

Bij de wedstrijd tussen Nederland en Japan speelde volgens Van Ballegoie nog een opvallende factor mee: het nieuwe tenue van Oranje. "Oranje heeft een nieuw, ontzettend feloranje shirt. Ze zijn er zelf ontzettend trots op, maar de keerzijde is dat het helemaal niet past binnen het standaard kleurenpalet van de televisie. Bij de wedstrijd tegen Japan zorgde dit voor een soort overbelicht effect, waardoor je rugnummers moeilijker zag, details verdwenen en je eerder een soort oranje vlekken zag.”