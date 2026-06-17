Een kwartier voor tijd wordt Zinédine Zidane in beeld genomen bij Argentinië – Algerije. De voetballegende zit hoofdschuddend op de tribune in het Kansas City Stadium. Zijn zoon Luca beleeft een absolute nachtmerrie bij zijn WK-debuut.

Twintig jaar nadat zijn vader afscheid nam van het voetbal met een befaamde kopstoot, staat een nieuwe Zidane-telg op het grootste voetbaltoernooi ter wereld. Zidane koos in 2025, in tegenstelling tot zijn vader, voor een interlandcarrière bij Algerije. De 28-jarige keeper maakte bij Frankrijk geen kans op een uitnodiging en kon zo toch een interlandcarrière najagen.

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Bondscoach Vladimir Petkovic liet hem al snel debuteren bij Algerije. Zidane, 1 meter 83 lang, keepte op de Afrika Cup en ook in twee van de vier oefenwedstrijden die daarna werden gespeeld, waaronder het duel met Nederland in De Kuip van 3 juni. In de afsluitende oefenwedstrijd tegen Bolivia kreeg concurrent Oussama Benbot de voorkeur, maar in het WK-duel met Argentinië koos Petkovic toch weer voor Zidane.

Daar zal hij misschien wel spijt van hebben. In de zeventiende minuut van de wedstrijd vuurde Lionel Messi een schot af dat zeker houdbaar was. Zidane kreeg er twee handen tegenaan, maar niet met voldoende kracht. Na een uur liet hij een schot van Alexis Mac Allister los, waardoor Messi kon toeslaan in de rebound. Aan de 3-0 kon Zidane niet heel veel doen.

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Waarom speelt Luca Zidane met een masker?

De doelman speelde het WK-duel met een opvallend zwart beschermingsmasker. In april liep hij bij zijn club Granada een zware gezichtsblessure op na een harde botsing. Daarbij brak hij zijn kaak en kin en hield hij ook een zware hersenschudding over. Een operatie en een maandenlange revalidatie volgden, waardoor zijn WK-deelname zelfs even op losse schroeven stond.

Zidane herstelde uiteindelijk op tijd voor het toernooi, maar kreeg alleen toestemming om te spelen met een stevig masker dat zijn gezicht beschermt. Kort voor het WK liet hij weten zich weer goed te voelen.