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Haaland scoort twee keer bij WK-debuut, Noorwegen grijpt koppositie

17 juni 2026, 02:05
Erling Haaland
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Noorwegen heeft zijn WK-campagne geopend met een 1-4 overwinning op Irak. Mede dankzij twee vroege treffers van Erling Haaland ontdeden de Scandinaviërs zich van een dapper strijdend Irak. Op basis van doelsaldo gaat Noorwegen nu aan kop in Groep I, nadat Frankrijk met 3-1 won van Senegal.

Irak begon zonder schroom aan het duel en zocht vanaf de eerste minuut de lange bal. Noorwegen had weliswaar meer balbezit, maar de ploeg van bondscoach Ståle Solbakken had moeite om het energieke Iraakse spel onder controle te krijgen. De eerste grote kans was zelfs voor Irak. Ali Al-Hamadi draaide zich na dertien minuten knap vrij van zijn tegenstander, maar schoot vervolgens hoog over.

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Aan de andere kant liet Noorwegen steeds vaker zijn aanvallende kwaliteit zien. Na een halfuur viel de openingstreffer alsnog. Een snelle combinatie bracht David Møller Wolfe in positie om voor te zetten, waarna Erling Haaland bij de tweede paal opdook en de bal van dichtbij binnen gleed: 0-1.

Lang kon Noorwegen niet genieten van die voorsprong. Irak reageerde uitstekend en vond tien minuten later de gelijkmaker. Jasim ontdekte ruimte op de flank en bracht de bal richting het strafschopgebied, waar Aymen Hussein hoog boven iedereen uitstak en raak kopte. De Iraakse supporters ontploften van vreugde toen de 1-1 op het scorebord verscheen. Ook bij Hu

De wedstrijd leek met die stand richting rust te gaan, maar vlak voor het fluitsignaal sloeg Noorwegen opnieuw toe. Een onschuldige terugspeelbal veranderde in een nachtmerrie voor doelman Jalal Hassan. De ervaren keeper aarzelde een fractie van een seconde, waarna Haaland toesnelde, de bal onderschepte en eenvoudig de 1-2 binnentikte.

Irak kwam sterk uit de kleedkamer en zette Noorwegen direct onder druk. Hussein kopte een voorzet van Bayesh maar net naast, terwijl Hussein Ali met een volley vanuit een lastige hoek eveneens dicht bij de gelijkmaker kwam. Noorwegen hield moeite met de Iraakse pressing en wist lange tijd nauwelijks gevaar te creëren.

Naarmate de tweede helft vorderde, nam het tempo af. Irak bleef zoeken naar een opening, maar kreeg daarvoor geen beloning. Het beslissende moment volgde veertien minuten voor tijd. Uit een hoekschop torende invaller Leo Østigård boven iedereen uit. Zijn krachtige kopbal verdween onhoudbaar in het doel: 1-3.

Daarmee was het verzet van Irak definitief gebroken. Haaland kreeg zelfs nog de kans om zijn hattrick compleet te maken, maar Hassan voorkwam met een moedige redding een derde treffer van de spits. In de blessuretijd betekende een eigen doelpunt van Hussein dat Noorwegen de marge verder uitbreidde en de koppositie pakte in de groep.

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Irak - Noorwegen

1 - 4
Vandaag gespeeld om 00:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Erling Haaland

Erling Haaland
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 25 jaar (21 jul. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
35
27
2024/2025
Man City
31
22
2023/2024
Man City
31
27
2022/2023
Man City
35
36

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
1
2
3
2
Noorwegen
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Senegal
1
-2
0

Complete Stand

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