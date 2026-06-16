Mbappé heeft geen oor naar kritiek: 'Dan moet ik tot mijn tachtigste doorspelen'

heeft zich gekroond tot topscorer aller tijden van de Franse nationale ploeg door twee goals in het WK-duel met Senegal. Na afloop van de wedstrijd reageerde hij direct op de kritiek die hij de afgelopen weken te verwerken kreeg. Volgens de aanvaller heeft het weinig zin om zich te laten beïnvloeden door de geluiden van buitenaf.

Nadat de eerste helft doelpuntloos bleef, brak Mbappé na iets meer dan een uur de ban, om in de blessuretijd met zijn tweede treffer van de avond de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Met deze dubbelslag bracht Mbappé zijn totaal op 58 doelpunten voor Frankrijk, waarmee hij de inmiddels internationaal gestopte Olivier Giroud definitief passeerde op de eeuwige ranglijst. Zijn voormalig ploeggenoot liet zich van zijn sportieve kant zien en feliciteerde hem via de media. “Je verdient dit volledig”, klonk het respectvol van de ervaren spits.

Artikel gaat verder onder video

Direct na het laatste fluitsignaal verscheen Mbappé voor de camera van de Franse tv-zender M6. “We zijn nog niet op ons allerbest, maar het is fijn om het toernooi met een overwinning te beginnen”, blikte hij terug. “Dat geeft vertrouwen, al voelt een WK nooit echt ontspannen. Veel teams hadden het lastig in hun eerste wedstrijd, dus deze start helpt ons zeker”, aldus de aanvoerder. Hij benadrukte dat Senegal het Frankrijk moeilijk maakte. “Het was absoluut geen eenvoudige wedstrijd. Maar we weten dat we op elk moment kunnen toeslaan, dat maakt het verschil.”

Gevraagd naar de aanhoudende kritiek op zijn spel in de aanloop naar het mondiale eindtoernooi, bleef de kersverse recordhouder nuchter onder de aandacht. “Ik ben niet bezig met kritiek of met het terugpakken van mensen”, stelde hij. “Als ik iedereen die iets over mij zegt het ongelijk wil bewijzen, dan moet ik tot mijn tachtigste doorspelen. Ik speel om prijzen te winnen en om iets neer te zetten voor mijn land. De rest is vooral ruis; wij moeten ons richten op ons spel.”