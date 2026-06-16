Kaapverdische WK-held heeft 4 miljoen (!) nieuwe volgers, maar moeder ontbreekt om trieste reden

Waar Vozinha maandagavond het veld betrad met minder dan 50.000 volgers op Instagram, is hij enkele uren later een wereldwijde sensatie. De veertigjarige doelman van Kaapverdië zag zijn account na het verrassende 0-0 gelijkspel tegen Spanje exploderen naar liefst 4 miljoen volgers. De ervaren sluitpost groeide uit tot hét gezicht van een van de grootste WK-verrassingen tot dusver.

Met acht reddingen hield Vozinha de Spaanse aanvalslinie van het scoren af. Onder anderen Mikel Oyarzabal en Ferran Torres vonden geen weg langs de doelman, die na afloop zichtbaar geëmotioneerd terugkeek op een avond die zijn leven veranderde.

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"Dit is een emotionele dag. Ik ben heel trots en gelukkig, niet alleen voor mezelf, maar voor alle spelers en alle Kaapverdianen. We hebben hard gewerkt om hier te staan”, zei de keeper, die met zijn reddingen doelpunten van onder anderen Mikel Oyarzabal en Ferran Torres voorkwam. "We wisten dat we tegen een van de beste landen in de wereld speelden, maar kennen ook onze eigen kwaliteit.”

Van amateur naar WK-sensatie

Het verhaal van Josimar José Évora Dias, zoals Vozinha officieel heet, leest als een voetbalsprookje. De doelman brak pas laat door en bereikte het profvoetbal op een leeftijd waarop veel spelers al jaren actief zijn op het hoogste niveau.

"We werken als atleten hard voor momenten als deze. Ik ben nu 40 jaar, maar op mijn 25ste was ik nog niet eens profvoetballer. Ik huilde na de wedstrijd omdat ik als kind ben opgegroeid bij mijn grootouders, en zij konden er niet bij zijn. Ze zijn een paar jaar geleden overleden”, zegt Vozinha.

Zijn voetbalnaam Vozinha is afgeleid van het Portugese woord avozinha, dat oma betekent. Ook zijn moeder ontbrak bij zijn historische avond.

"Mijn moeder kon hier helaas ook niet zijn vanwege een visumprobleem en het geld dat we ervoor moesten betalen. We zijn er niet in geslaagd om dit op tijd te regelen, maar ik weet dat ze gekeken heeft”, zegt de doelman van Chaves, een middenmoter op het tweede niveau in Portugal.

Sociale media ontploffen na oproep tijdens wedstrijd

De populariteit van Vozinha schoot tijdens de wedstrijd al omhoog. Het Braziliaanse kanaal CazéTV riep kijkers op om de doelman te volgen, waarna zijn account in recordtempo groeide. Kort na zijn 82ste interland ontdekte hij dat hij er al een miljoen volgers bij had gekregen.

Twee uur na het laatste fluitsignaal stond de teller al boven de 2 miljoen. Vier uur later had Vozinha de grens van 3 miljoen doorbroken en inmiddels is de keeper doorgestoten naar 4 miljoen volgers.

Ook bondscoach Pedro Leitão Brito, beter bekend als Bubista, zag hoe zijn doelman uitgroeide tot de grote man van de avond. "Hij was de beste speler in deze wedstrijd. We waren georganiseerd, hebben moed getoond en hebben laten zien waar ons land voor staat: onverzettelijkheid en het overwinnen van ontberingen.”