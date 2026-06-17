WK voetbal leidt tot grote onvrede in American Football: 'Waarom doen wij dit niet?'

Het WK 2026 heeft een discussie aangewakkerd binnen de NFL. Terwijl FIFA miljoenen investeerde om alle wedstrijden op natuurgras te laten spelen, vragen steeds meer American football-spelers zich af waarom zij week in, week uit nog steeds op kunstgras moeten aantreden.

Voor het wereldkampioenschap werden meerdere stadions in de Verenigde Staten aangepast. Zo ligt er in het SoFi Stadium in Californië, normaal gesproken de thuisbasis van de Los Angeles Rams en Los Angeles Chargers, tijdelijk een volledig nieuw grasveld. FIFA stelde strenge eisen aan de speeloppervlakken van alle zestien WK-stadions in de Verenigde Staten, Mexico en Canada en financierde de werkzaamheden volledig zelf.

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Die keuze bleef niet onopgemerkt bij NFL-spelers. Vooral in stadions die normaal kunstgras hebben, leidt het tot frustratie. Jermaine Eluemunor, offensive lineman van de New York Giants, stelt tegenover NBC News dat het 'wrang' voelt. "Natuurlijk is het geweldig voor FIFA en het WK, want dat is een van de grootste evenementen ter wereld. Maar de NFL is ook een van de meest winstgevende organisaties ter wereld. Dan zou je denken dat spelers iets te zeggen hebben over de velden waarop ze spelen."

FIFA investeert miljoenen, NFL-spelers kijken toe

Volgens een enquête van de spelersvakbond NFLPA geeft liefst 92 procent van de spelers de voorkeur aan natuurgras boven kunstgras. Eluemunor begrijpt dat percentage maar al te goed. "Ik ga mijn tiende seizoen in en ik kan zonder twijfel zeggen dat gras veel beter aanvoelt dan kunstgras."

De speler vertelt dat zijn knieën, enkels en onderrug aanzienlijk minder belast worden op natuurgras. Na wedstrijden op kunstgras voelt zijn lichaam volgens eigen zeggen vaak 'helemaal kapot'.

Voor het WK werd jarenlang onderzoek gedaan naar de ideale grasmatten. Wetenschappers van onder meer Michigan State University en de University of Tennessee werkten ongeveer vijf jaar aan de ontwikkeling van de velden. Vervolgens werden speciale grasmatten gekweekt, vervoerd en geïnstalleerd in de WK-stadions.

Volgens betrokken onderzoekers zou de NFL technisch gezien vergelijkbare oplossingen kunnen toepassen, mits de competitie bereid is daarin te investeren. Toch wijst de NFL op de complexiteit van de situatie. Stadions worden niet alleen gebruikt voor wedstrijden, maar ook voor concerten en andere evenementen. Daarnaast verschillen weersomstandigheden sterk per regio.

Vakbond ziet WK als bewijs

Juist daarom ziet de NFLPA, de vakbond voor American Football-spelers het WK als een belangrijk signaal. Volgens de spelersvakbond bewijst FIFA dat het mogelijk is om zelfs in multifunctionele stadions hoogwaardige natuurgrasvelden aan te leggen.

Een woordvoerder van de NFLPA stelt dat sommige clubeigenaren voor voetballers bereid zijn te doen wat zij voor NFL-spelers weigeren te doen. Volgens de bond voelen veel spelers de tijdelijke aanleg van grasvelden zelfs als 'een klap in het gezicht'.

De NFL bestrijdt dat beeld. Volgens veldendirecteur Nick Pappas toont het WK vooral aan dat natuurgras werkt onder specifieke omstandigheden, tijdens een exclusieve zomerperiode waarin de stadions nauwelijks voor andere activiteiten worden gebruikt.

Toch zien spelers voorbeelden genoeg dat het anders kan. De Miami Dolphins beschikken over een eigen grasboerderij om de kwaliteit van hun veld te bewaken. De Las Vegas Raiders investeerden in een uitschuifbaar grasveld en ook tijdens internationale wedstrijden zag de NFL hoe geavanceerde grasoplossingen succesvol worden toegepast.

Eluemunor hoeft niet lang na te denken over het beste veld waarop hij ooit speelde. Dat was volgens hem in Duitsland, tijdens een wedstrijd van de Giants in de Allianz Arena van Bayern München. "Uiteindelijk draait het om hoe je lichaam aanvoelt na een wedstrijd. Het onderhoud kost misschien veel geld, maar het is een investering die het waard is als spelers zich veiliger, comfortabeler en zekerder voelen op het veld waarop ze spelen."