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Lionel Messi laat zich van slechte kant zien op WK: 'Dit is heel smerig!'

17 juni 2026, 03:59
Lionel Messi
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Lionel Messi is dinsdagnacht goed weggekomen in de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije. De 38-jarige superster beging een forse overtreding op verdediger Aïssa Mandi, maar kwam weg zonder kaart.

Messi speelde zijn tweehonderdste interland en werd bovendien de eerste speler die op zes verschillende WK’s in actie is gekomen. Hij dacht al in de vijfde minuut te scoren, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

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In de zeventiende minuut sloeg hij alsnog toe. Messi vond na een individuele actie de ruimte voor een schot buiten het strafschopgebied. De inzet leek houdbaar voor keeper Luca Zidane, maar die kreeg zijn handen er niet volledig tegenaan. In de tweede helft maakte Messi ook de 2-0.

Voor Messi betekende het zijn veertiende en vijftiende WK-doelpunt; Miroslav Klose (16 voor Duitsland) scoorde vaker op een WK. Messi staat nu op gelijke hoogte Ronaldo (Brazilië).

In de 32ste minuut liet Messi zich echter gelden in negatief opzicht. Hij gaf een knietje in de knieholte van Mandi én stond met zijn noppen op het kuitbeen van de Algerijnse verdediger. “Dat is een smerige overtreding van Messi!”, riep NOS-commentator Arman Avsaroglu. “Dat mag ook bestraft worden met meer dan een vermaning. Hier had Messi op zijn minst een gele kaart verdiend.”

Arbiter Szymon Marciniak hield de kaarten echter op zak, tot de zichtbare onvrede van Mandi. De verdediger, die na de overtreding kermde van de pijn, liet zijn ongenoegen blijken toen duidelijk werd dat ook de videoscheidsrechter niet op de lijn kwam. Dat was Tomasz Kwiatkowski, met Dennis Higler als assistent-VAR.

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Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
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Argentinië
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Oostenrijk
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Jordanië
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