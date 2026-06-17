had Algerije nog maar net pijn gedaan met zijn eerste doelpunt op het WK 2026, of de wereld kreeg een zeldzame kant van de Argentijn te zien. De aanvoerder van Argentinië barstte na zijn treffer zichtbaar in tranen uit en moest zichzelf herpakken voordat het duel verderging. Na afloop van zijn hattrick onthult Messi dat de emoties voortkwamen uit persoonlijke omstandigheden.

De aanvaller maakt duidelijk dat zijn reactie niets te maken had met het verloop van de wedstrijd of de sportieve betekenis van zijn doelpunt. “Het had niets met voetbal te maken. Ik heb moeilijke, ingewikkelde dagen achter de rug, maar ik ben de bond en mijn ploeggenoten ontzettend dankbaar omdat ze er voor mij zijn geweest”, vertelt de Argentijnse captain, die goed was voor alle Argentijnse doelpunten tegen Algerije (3-0).

Messi breekt na openingstreffer tegen Algerije

Artikel gaat verder onder video

Het emotionele moment volgde direct nadat Messi de score had geopend tegen Algerije. Na zijn viering met de ploeggenoten moest hij zichtbaar zijn tranen wegvegen voordat hij zich weer op het duel kon concentreren. Na zijn openingstreffer zocht Messi meermaals contact met Rodrigo De Paul, die de assist verzorgde bij de 1-0. De twee vielen elkaar vervolgens in de armen.

Die reactie kwam niet uit de lucht vallen. De middenvelder geldt al jarenlang als een van Messi's meest vertrouwde ploeggenoten binnen de Argentijnse selectie. Hun band ontstond toen De Paul zijn eerste oproepen voor het nationale elftal ontving en werd in de jaren daarna alleen maar sterker.

De onderlinge klik groeide verder tijdens de successen die Argentinië beleefde. De verbondenheid tussen beide internationals is volgens velen zo groot dat De Paul zelfs besloot Europa achter zich te laten om zich aan te sluiten bij Inter Miami, de club waarvoor Messi na zijn vertrek uit Parijs ging spelen.