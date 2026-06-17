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Sensationele Messi produceert hattrick en is gedeeld WK-topscorer aller tijden

17 juni 2026, 05:04
Lionel Messi
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Argentinië is het WK 2026 begonnen met een overtuigende 3-0 overwinning op Algerije. De regerend wereldkampioen had in Kansas City geen kind aan de Noord-Afrikanen, met Lionel Messi als grote uitblinker. De aanvoerder maakte alle doelpunten en evenaarde Miroslav Klose als WK-topscorer aller tijden, met zestien goals.

Al vroeg liet Argentinië zien waarom het tot de favorieten van het toernooi wordt gerekend. Messi dacht al in de openingsfase het net te vinden, maar zag zijn treffer afgekeurd worden. Lang hoefde hij daar echter niet van wakker te liggen. In de zeventiende minuut brak de superster alsnog de ban. Na een individuele actie vond hij buiten het strafschopgebied ruimte voor een schot. De inzet leek houdbaar voor de Algerijnse doelman Luca Zidane, maar die kreeg de bal niet onder controle, waardoor Argentinië op voorsprong kwam.

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Die openingsgoal gaf de Zuid-Amerikanen nog meer vertrouwen. Algerije probeerde wel weerstand te bieden, maar slaagde er nauwelijks in om gevaarlijk te worden tegen de ervaren Argentijnse defensie. Argentinië hield het initiatief stevig in handen en trok de wedstrijd steeds verder naar zich toe.

Na rust bleef het spelbeeld onveranderd. Argentinië controleerde het duel en bouwde de marge verder uit. Een afstandsschot van Mac Allister werd niet geklemd door de zwak keepende Zidane, waarna Messi toesloeg in de rebound. Een kwartier voor tijd kreeg Messi te veel ruimte aan de rand van de zestien en vond hij de linkerhoek.

Algerije had niks in de melk te brokkelen en eindigde de wedstrijd met nul schoten op doel. Bij de ploeg van bondscoach Vladimir Petkovic stond Anis Hadj Moussa 64 minuten op het veld en viel Ramiz Zerrouki in de 82ste minuut in.

Met nog ruim tien minuten op de klok besloot de Argentijnse bondscoach om Messi naar de kant te halen. Hij verliet het veld onder een staande ovatie van het publiek. De aanvaller gaat de komende wedstrijden op jacht naar zijn zeventiende WK-doelpunt, waarmee hij alleen topscorer zou worden. Tegelijkertijd voelt hij ook de hete adem van Kylian Mbappé, die op veertien goals staat.

De topscorers aller tijden op het WK
© FCUpdate
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Argentinië - Algerije

3 - 0
Vandaag gespeeld om 03:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
0
0
0
2
Algerije
0
0
0
3
Oostenrijk
0
0
0
4
Jordanië
0
0
0

Complete Stand

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