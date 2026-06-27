Summerville of Malen? Maak hier je eigen WK-opstelling en vergelijk met anderen

Aan Ronald Koeman is de taak om zo'n sterk mogelijke opstelling te formeren voor de wedstrijd Nederland - Marokko in de zestiende finales van het WK. Thuis zitten echter ook achttien miljoen bondscoaches. Wij draaien de rollen om: in onderstaande tool kun je jouw favoriete opstelling maken, en zie je meteen of jouw keuzes overeenkomen met die van andere fans.

Met zeven punten uit drie wedstrijden kende Oranje een goede groepsfase. Koeman begon het WK met Donyell Malen als spits, maar stapte in de tweede wedstrijd over op Brian Brobbey. Die betaalde het vertrouwen terug, door sindsdien drie doelpunten te maken. Is er in jouw opstelling nog plaats voor Malen — en zo ja, op welke positie? Bij Oranje speelde hij de laatste twee wedstrijden als rechtsbuiten, maar Crysencio Summerville klopt daar ook aan de deur.

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In de afsluitende groepswedstrijd tegen Tunesië nam Nathan Aké de linksbackpositie over van Micky van de Ven. Behoudt hij die plek? En zou jij een heel andere speler de kans geven, die dit WK nog nauwelijks in actie is gekomen? De keuze is vandaag aan jou!