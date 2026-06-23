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Didier Deschamps krijgt droevig nieuws en verlaat WK per direct

23 juni 2026, 21:56
Didier Deschamps krijgt droevig nieuws en verlaat WK per direct
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Frankrijk moet het vrijdagavond in zijn derde en laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen stellen zonder Didier Deschamps. De Franse voetbalbond meldt dinsdagavond dat dat de bondscoach is teruggevlogen naar Frankrijk.

Frankrijk strijdt vrijdag met Noorwegen om de eerste plaats in Groep I. Beide landen wisten hun eerste twee groepsduels te winnen van Senegal en Irak.

Deschamps zal vrijdag niet van de partij zijn in de laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen. De 57-jarige bondscoach heeft te horen gekregen dat zijn moeder Ginette dinsdag is overleden.

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De Franse voetbalbond laat weten dat Deschamps het trainingskamp van de Fransen zal verlaten om de uitvaart van zijn moeder bij te wonnen. Daardoor zal zijn assistent Guy Stéphan vrijdag de eindverantwoordelijke zijn tegen Noorwegen.

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Didier Deschamps

Didier Deschamps
Functie: Coach
Leeftijd: 57 jaar (15 okt. 1968)

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
2
5
6
2
Noorwegen
2
4
6
3
Senegal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0

Complete Stand

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