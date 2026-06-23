Live voetbal 1

Cristiano Ronaldo schrijft geschiedenis: ‘Dit zal Lionel Messi nooit bereiken!'

23 juni 2026, 19:22
Cristiano Ronaldo Portugal Oezbekistan
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Cristiano Ronaldo heeft dinsdagavond WK-geschiedenis geschreven. De 41-jarige vedette van Portugal maakte in de wedstrijd tegen Oezbekistan binnen zeven minuten een doelpunt en legde daarmee beslag op een fraai record.

Ronaldo kreeg dinsdagavond in de punt van de aanval opnieuw het vertrouwen van bondscoach Roberto Martínez. De superster van Al-Nassr stelde vorige week nog hevig teleur tijdens de WK-opener van Portugal tegen DR Congo (1-1).

Artikel gaat verder onder video

Martínez begon dinsdag tegen Oezbekistan echter opnieuw met Ronaldo in de punt van de aanval en de spits had slechts zeven minuten nodig om het vertrouwen van de trainer terug te betalen. Ronaldo rondde vanbinnen het strafschopgebied overtuigend af na een voorzet vanaf de rechterflank van João Cancelo.

Ronaldo schreef met zijn treffer een fraai record op zijn naam: hij werd de eerste speler ooit die op minstens zes WK’s weet te scoren. In totaal staat de teller op negen WK-doelpunten voor de vedette.

“Cristiano Ronaldo mag in vele lijstjes achter Lionel Messi staan, maar met dit doelpunt heeft hij iets bereikt wat Messi nooit kan bereiken: hij is de enige speler in de geschiedenis van het voetbal die op zes WK’s heeft gescoord. Messi heeft ook aan zes WK’s meegedaan, maar in 2010 scoorde hij niet”, zei NOS-commentator Anne de Jong na de goal.

@nossport

😱 Daar is dan Cristiano Ronaldo! Hij maakt zijn 44ste goal als international en zijn eerste dit WK. Ronaldo is de eerste speler ooit die scoort op zes verschillende WK’s. #FIFAWorldCup

♬ origineel geluid - NOS Sport

➡️ Meer WK nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Lautaro Martinez

Nederlanders walgen van Argentinië: 'De schaamte voorbij, zij moeten wereldkampioen worden'

  • Gisteren, 20:42
  • Gisteren, 20:42
  • 8
NED-SWE

Teruglezen: zo walste Oranje in Houston over Zweden heen

  • za 20 juni, 20:57
  • 20 jun. 20:57
  • 6
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
4 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 41 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nassr
30
28
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35
2022/2023
Nassr
16
14

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep K
GS
DS
PT
1
Colombia
1
2
3
2
DR Congo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Oezbekistan
1
-2
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws