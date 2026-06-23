Cristiano Ronaldo schrijft geschiedenis: ‘Dit zal Lionel Messi nooit bereiken!'

heeft dinsdagavond WK-geschiedenis geschreven. De 41-jarige vedette van Portugal maakte in de wedstrijd tegen Oezbekistan binnen zeven minuten een doelpunt en legde daarmee beslag op een fraai record.

Ronaldo kreeg dinsdagavond in de punt van de aanval opnieuw het vertrouwen van bondscoach Roberto Martínez. De superster van Al-Nassr stelde vorige week nog hevig teleur tijdens de WK-opener van Portugal tegen DR Congo (1-1).

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Martínez begon dinsdag tegen Oezbekistan echter opnieuw met Ronaldo in de punt van de aanval en de spits had slechts zeven minuten nodig om het vertrouwen van de trainer terug te betalen. Ronaldo rondde vanbinnen het strafschopgebied overtuigend af na een voorzet vanaf de rechterflank van João Cancelo.

Ronaldo schreef met zijn treffer een fraai record op zijn naam: hij werd de eerste speler ooit die op minstens zes WK’s weet te scoren. In totaal staat de teller op negen WK-doelpunten voor de vedette.

“Cristiano Ronaldo mag in vele lijstjes achter Lionel Messi staan, maar met dit doelpunt heeft hij iets bereikt wat Messi nooit kan bereiken: hij is de enige speler in de geschiedenis van het voetbal die op zes WK’s heeft gescoord. Messi heeft ook aan zes WK’s meegedaan, maar in 2010 scoorde hij niet”, zei NOS-commentator Anne de Jong na de goal.