De FIFA heeft de arbitrage voor het derde groepsduel van het Nederlands elftal, tegen Tunesië, bekendgemaakt. De Mexicaanse Katia Garcia zal de leiding hebben over het treffen in Kansas City. Het is de eerste keer dat een vrouw een WK-duel van Oranje fluit.

Het Nederlands elftal maakt zich op voor zijn derde en laatste groepswedstrijd op het WK. In de nacht van donderdag op vrijdag speelt de ploeg van Ronald Koeman in Kansas City tegen Tunesië, dat na twee ruime nederlagen tegen Zweden (5-1) en Japan (4-0) al is uitgeschakeld. Voor Oranje is het wel een belangrijke wedstrijd, omdat de groepswinst in Groep F nog op het spel staat.

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De FIFA heeft inmiddels bekendgemaakt welke scheidsrechters de leiding hebben over de wedstrijden die donderdagavond en vrijdagnacht worden gespeeld. De Mexicaanse Katia Garcia zal fluiten tijdens Tunesië - Nederland en wordt bijgestaan door haar landgenoot Sandra Ramirez en de Spanjaard José Enrique Naranjo. De Paraguayanen Juan Gabriel Benitez en Milciades Saldivar zullen respectievelijk als vierde official en reserve-assistent fungeren.

Deze aanstelling van de FIFA zorgt voor een primeur, zo zocht Michel Abbink van Voetbal International uit. Het is namelijk de eerste keer ooit dat een vrouwelijke scheidsrechter de leiding heeft over een WK-wedstrijd van Oranje. Overigens heeft het Nederlands elftal in het verleden wel eerder een vrouwelijke scheidsrechter gehad. De eerste keer was in maart 2021, toen de Franse Stéphanie Frappart de leiding had over het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Letland.