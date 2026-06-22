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FIFA zorgt voor primeur bij Oranje met scheidsrechter

22 juni 2026, 15:00
Nederland tegen Zweden
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De FIFA heeft de arbitrage voor het derde groepsduel van het Nederlands elftal, tegen Tunesië, bekendgemaakt. De Mexicaanse Katia Garcia zal de leiding hebben over het treffen in Kansas City. Het is de eerste keer dat een vrouw een WK-duel van Oranje fluit.

Het Nederlands elftal maakt zich op voor zijn derde en laatste groepswedstrijd op het WK. In de nacht van donderdag op vrijdag speelt de ploeg van Ronald Koeman in Kansas City tegen Tunesië, dat na twee ruime nederlagen tegen Zweden (5-1) en Japan (4-0) al is uitgeschakeld. Voor Oranje is het wel een belangrijke wedstrijd, omdat de groepswinst in Groep F nog op het spel staat.

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De FIFA heeft inmiddels bekendgemaakt welke scheidsrechters de leiding hebben over de wedstrijden die donderdagavond en vrijdagnacht worden gespeeld. De Mexicaanse Katia Garcia zal fluiten tijdens Tunesië - Nederland en wordt bijgestaan door haar landgenoot Sandra Ramirez en de Spanjaard José Enrique Naranjo. De Paraguayanen Juan Gabriel Benitez en Milciades Saldivar zullen respectievelijk als vierde official en reserve-assistent fungeren.

Deze aanstelling van de FIFA zorgt voor een primeur, zo zocht Michel Abbink van Voetbal International uit. Het is namelijk de eerste keer ooit dat een vrouwelijke scheidsrechter de leiding heeft over een WK-wedstrijd van Oranje. Overigens heeft het Nederlands elftal in het verleden wel eerder een vrouwelijke scheidsrechter gehad. De eerste keer was in maart 2021, toen de Franse Stéphanie Frappart de leiding had over het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Letland.

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Henk Hoving 94
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12 Dagen lid
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Henk Hoving 94
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Vergeet ook de recente wedstrijd tegen Oezbekistan niet. Daar was ook een vrouw scheidsrechter

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henk Hoving 94
10 Reacties
12 Dagen lid
5 Likes
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vergeet ook de recente wedstrijd tegen Oezbekistan niet. Daar was ook een vrouw scheidsrechter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Tunesië - Nederland

01:00
Wordt gespeeld op 26 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Zweden
2
0
3
4
Tunesië
2
-8
0

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