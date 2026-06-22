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Forse aderlating voor Duitsland: basiskracht mist rest van het WK

22 juni 2026, 14:32
Forse aderlating voor Duitsland: basiskracht mist rest van het WK
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Duitsland zal het gedurende de rest van het WK moeten stellen zonder Nico Schlotterbeck, zo meldt Patrick Berger van het Duitse Sky. De verdediger van Borussia Dortmund heeft een scheurtje in zijn enkelband opgelopen, waardoor hij zeker zes weken moet toekijken.

Schlotterbeck kon na een goed seizoen voor Borussia Dortmund rekenen op een plek in de WK-selectie van Julian Nagelsmann. In de eerste twee wedstrijden van het WK, die Duitsland allebei wist te winnen, had de mandekker een basisplaats. Tegen Curaçao (7-1) stond Schlotterbeck de hele wedstrijd op het veld, terwijl hij tegen Ivoorkust (2-1) halverwege werd gewisseld met een enkelblessure.

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Nadat de artsen al vreesden voor de rest van het toernooi van Schlotterbeck, heeft een MRI inmiddels uitsluitsel gegeven, zo meldt Berger. Uit de scan blijkt dat de centrumverdediger een scheur in een enkelband aan zijn linkervoet heeft opgelopen. Die blessure zal hem zes tot acht weken aan de kant houden, waardoor Schlotterbeck de rest van het WK moet missen.

Voor Duitsland en Nagelsmann is het nieuws over Schlotterbeck een flinke domper. Naar verwachting betekent dit dat Real Madrid-verdediger Antonio Rüdiger, die ook tegen Ivoorkust binnen de lijnen kwam als invaller, de plek in de verdediging zal overnemen. Duitsland speelt donderdag zijn laatste groepswedstrijd, in New York tegen Ecuador.

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Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
Team: Dortmund
Leeftijd: 26 jaar (1 dec. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Dortmund
28
5
2024/2025
Dortmund
23
0
2023/2024
Dortmund
33
2
2022/2023
Dortmund
28
4

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep E
GS
DS
PT
1
Duitsland
2
7
6
2
Ivoorkust
2
0
3
3
Ecuador
2
-1
1
4
Curaçao
2
-6
1

Complete Stand

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