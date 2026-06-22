Forse aderlating voor Duitsland: basiskracht mist rest van het WK

Duitsland zal het gedurende de rest van het WK moeten stellen zonder , zo meldt Patrick Berger van het Duitse Sky. De verdediger van Borussia Dortmund heeft een scheurtje in zijn enkelband opgelopen, waardoor hij zeker zes weken moet toekijken.

Schlotterbeck kon na een goed seizoen voor Borussia Dortmund rekenen op een plek in de WK-selectie van Julian Nagelsmann. In de eerste twee wedstrijden van het WK, die Duitsland allebei wist te winnen, had de mandekker een basisplaats. Tegen Curaçao (7-1) stond Schlotterbeck de hele wedstrijd op het veld, terwijl hij tegen Ivoorkust (2-1) halverwege werd gewisseld met een enkelblessure.

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Nadat de artsen al vreesden voor de rest van het toernooi van Schlotterbeck, heeft een MRI inmiddels uitsluitsel gegeven, zo meldt Berger. Uit de scan blijkt dat de centrumverdediger een scheur in een enkelband aan zijn linkervoet heeft opgelopen. Die blessure zal hem zes tot acht weken aan de kant houden, waardoor Schlotterbeck de rest van het WK moet missen.

Voor Duitsland en Nagelsmann is het nieuws over Schlotterbeck een flinke domper. Naar verwachting betekent dit dat Real Madrid-verdediger Antonio Rüdiger, die ook tegen Ivoorkust binnen de lijnen kwam als invaller, de plek in de verdediging zal overnemen. Duitsland speelt donderdag zijn laatste groepswedstrijd, in New York tegen Ecuador.