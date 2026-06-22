Hervé Renard staat voor bliksemvertrek bij Oranje-opponent Tunesië

Hervé Renard vertrekt na de groepsfase van het huidige wereldkampioenschap alweer als bondscoach van Tunesië. De Fransman werd onlangs als noodverband aangesteld, maar wist een vroege uitschakeling niet te voorkomen. Na een zware nederlaag tegen Japan is het toernooi voor de Noord-Afrikanen na de naderende ontmoeting met het Nederlands elftal definitief voorbij.

De aanstelling van de trainer volgde op het ontslag van Sabri Lamouchi. Laatstgenoemde moest het veld ruimen nadat Tunesië de openingswedstrijd met 5-1 had verloren van Zweden. Renard tekende vervolgens een kortlopend contract tot het einde van de WK-campagne. Hoewel de verbintenis een clausule bevatte om na het toernooi te onderhandelen over een langere samenwerking, melden Tunesische media vandaag dat de bondscoach vanwege de slechte resultaten na de groepsfase direct weer vertrekt.

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Met nul punten uit twee wedstrijden en een doelsaldo van min acht is Tunesië officieel uitgeschakeld. Desondanks wacht in de nacht van donderdag op vrijdag nog het laatste groepsduel tegen Oranje. Waar Nederland nog volop meestrijdt om de groepswinst, staat er voor de Tunesiërs niets meer op het spel. Toch heeft Renard zijn selectie opgeroepen om professioneel te blijven en in de afsluitende wedstrijd tegen Oranje de eer van het land te redden.