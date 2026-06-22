Hans Kraay ziet ontbrekende schakel op Belgisch middenveld

Hans Kraay jr. is ervan overtuigd dat België al jaren een belangrijke speler over het hoofd ziet. De analist van ESPN noemt zelfs de beste voetballer van het land, ondanks dat de aanvoerder van Club Brugge geen onbetwiste basisspeler is bij de nationale ploeg. Hoewel de middenvelder momenteel met de Rode Duivels actief is op het wereldkampioenschap, moet hij het onder bondscoach Rudi Garcia vooral doen met invalbeurten.

In het televisieprogramma WK Praat steekt Kraay zijn bewondering voor de dertiger niet onder stoelen of banken. "Ik heb geen seizoenskaart bij Club Brugge, maar ik kijk wel eens Belgisch voetbal", aldus Kraay. Volgens de oud-voetballer is het onbegrijpelijk dat de spelverdeler zo weinig minuten maakt voor zijn land. "Familie van mij woont twee straten naast het stadion en die zien hem elke week spelen, maar Hans Vanaken is volgens mij de beste speler van België en die speelt niet. Dat is echt een geweldige aanvallende middenvelder", zo klinkt het lovend.

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Collega-analist Yordi Yamali plaatst echter direct een kanttekening bij dat uitgesproken oordeel. Hij wijst erop dat de routinier onlangs pas voor het eerst in lange tijd weer in de basis stond, en dat dit vooral uit noodzaak gebeurde door blessureproblemen bij Charles De Ketelaere. "Wat een beetje aan hem kleeft is dat het geen 'sexy' voetballer is en dat mag natuurlijk geen rol spelen, maar hij wordt wel al jaren genegeerd bij het Belgisch elftal", stelt Yamali.

Kraay herkent die lezing deels. "Daar ben ik het echt niet mee eens, maar je hebt wel een punt. Als alle bondscoaches hem passeren, zal het misschien toch ergens aan liggen. Maar ik vind hem wel heel goed", besluit de vaste tafelgast.

Waar zijn rol bij de nationale ploeg een voortdurend onderwerp van debat blijft, is zijn status in Brugge onomstreden. De middenvelder kroonde zich onlangs tot landskampioen en zette eind april zijn handtekening onder een nieuw contract. Met 23 doelpunten en dertien assists over alle competities kende hij weer een uiterst productief seizoen, maar dat heeft hem tot dusver nog geen vaste basisplaats opgeleverd bij het nationale team.