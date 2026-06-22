Broers Duarte dromen hardop na nieuwe WK-stunt Kaapverdië: ‘Wij moeten gewoon winnen’

Kaapverdië heeft opnieuw voor een enorme verrassing gezorgd op het wereldkampioenschap door een punt te pakken. Na het eerdere gelijkspel tegen Europees kampioen Spanje eindigde het duel met Uruguay ook in een remise. Voor de broers Deroy en overheerst grote trots, al gelooft het duo stellig dat een overwinning voor de WK-debutant binnen handbereik lag.

De ploeg van bondscoach Pedro Leitão Brito beleeft een droomdebuut op het WK. Tegen Uruguay toonde het elftal veel veerkracht. "Het is mooi om te zien dat we ons kunnen meten met zo'n groot land, met spelers van clubs als Manchester United, Tottenham Hotspur en Real Madrid", stelt Deroy Duarte in gesprek met ESPN. Hij zag het resultaat echter niet als een donderslag bij heldere hemel. "Ik zeg je eerlijk: ik ben niet eens heel verbaasd", vertelt de in Rotterdam geboren speler. "We hebben vaker laten zien dat we tegen grotere ploegen kunnen spelen en kunnen terugkomen".

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Een van de absolute hoogtepunten van de wedstrijd was de treffer van Kevin Pina, die daarmee het allereerste WK-doelpunt ooit voor Kaapverdië op zijn naam schreef. De latere gelijkmaker tot 2-2 bracht een enorme vreugde-explosie teweeg bij de eilandengroep. "We weten dat hij een goede trap heeft", reageert Deroy op de uithaal van zijn teamgenoot. "Maar dat hij hem van zo ver binnen schiet, is toch bijzonder. Je zag de ontlading meteen. Iedereen sprong op van de bank, de fans gingen los." Voor broer Laros was de impact pas na het laatste fluitsignaal echt voelbaar. "Als je eenmaal op het veld staat, ben je gewoon aan het voetballen", legt de international uit. "Maar achteraf besef je pas hoe groot het podium eigenlijk is. Dan denk je wel: dit is bizar".

Een speciaal moment voor de familie voltrok zich in de tweede helft, toen Laros als invaller binnen de lijnen kwam en de broers daardoor samen op het veld stonden. "Het voelt eigenlijk een beetje onwerkelijk. Maar tegelijkertijd ook weer heel normaal, omdat we vroeger altijd samen op straat en op pleintjes voetbalden", blikt de middenvelder terug. Met twee punten uit twee duels heeft het land nu een uitstekende uitgangspositie om de knock-outfase te bereiken. In de beslissende laatste groepswedstrijd wacht Saoedi-Arabië. Het vertrouwen binnen de selectie van de Blauwe Haaien is in ieder geval torenhoog. "We kunnen die wedstrijd gewoon winnen", stelt Laros. "Wij moeten gewoon winnen. Met die mentaliteit moeten we het veld op", besluit Deroy strijdbaar.