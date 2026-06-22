'Frenkie de Jong solliciteert onbewust naar een plaats op de bank'

Valentijn Driessen heeft gereageerd op de felle uithaal van aan het adres van zijn critici. De chef voetbal van De Telegraaf stelt in zijn column dat de middenvelder de recente kritiek op zijn functioneren in het Nederlands elftal beter kan beschouwen als gratis advies. Volgens de journalist solliciteert de spelbepaler met zijn uitspraken onbewust naar een plek op de bank naast bondscoach Ronald Koeman,

De aanleiding voor de discussie was de nasleep van het duel met Japan, dat in een gelijkspel eindigde. De Jong kreeg na die wedstrijd het verwijt dat hij te risicoloos speelde, het spel vertraagde en te weinig diepte in zijn passing legde. Na de overtuigende zege op Zweden beet de international echter fel van zich af.

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Driessen plaatst die uitspraken in een bredere context en wijst erop dat ook bondscoach Ronald Koeman eerder al kritisch was op de rol van De Jong binnen het elftal. De bondscoach gaf destijds aan dat de bijdrage van de middenvelder offensiever mocht en dat hij vaker de actie vooruit moest maken. Volgens Driessen ontstaat daarmee een opvallend beeld. “Het pikante van De Jongs uitlatingen is dat hij onbewust solliciteert naar een plaats op de bank naast bondscoach Ronald Koeman. Om ook hem het voetbal uit te leggen,” zo klinkt het in zijn analyse.

Tegen Zweden speelde Nederland een stuk aanvallender, met Frenkie de Jong in de basis. "Met een offensievere De Jong boekte Nederland een monsterzege op Zweden en konden wat monden gesnoerd worden," schrijft de journalist. "Beschouw de kritiek in Nederland liever als gratis advies, Frenkie," besluit Valentijn.