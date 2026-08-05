Gesprek over Ajax escaleert bij ESPN: ‘Niet zo kijken!’

Het gaat woensdagavond in het ESPN-programma Voetbalpraat over de linksbackpositie bij Ajax. Marciano Vink is van mening dat collega-analist Anco Jansen te weinig waardering toont voor .

De selectie van Ajax herbergt op dit moment twee volwaardige linksbacks: Caio Henrique en Wijndal. Eerstgenoemde kwam deze zomer voor minimaal 10,5 miljoen euro over van AS Monaco en is komend jaar in principe de beoogde linksback in het team van trainer Míchel. Voor Wijndal lijkt het perspectief brozer, vooral nu Ajax op het punt staat om de negentienjarige Jofre Torrents op huurbasis over te nemen van Barcelona.

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“De geluiden zijn dat hij als stand-in van Caio Henrique kan fungeren”, zegt journalist Thijs Zwagerman over Torrents. Hij vervolgt: “Wellicht dat Owen Wijndal dan toch nog een stap kan maken, al hoopt Ajax daar natuurlijk al jaren op. Maar dit is een goedkoop alternatief waar ook bij Barcelona hoog over wordt opgegeven.”

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich af waarom Barcelona Torrents zou willen stallen bij een club waar hij niet verzekerd is van een basisplaats. “Je zou inderdaad denken dat je hem bij een club van een ander kaliber wel 34 wedstrijden zou kunnen laten spelen”, reageert Zwagerman.

“Het is niet uitgesloten dat hij ook wat potjes gaat spelen in de Keuken Kampioen Divisie”, vervolgt de journalist. “En Henrique heeft natuurlijk een kruisbandverleden, dus daar wordt heel voorzichtig mee omgesprongen. Dat is ook de reden waarom hij heel voorzichtig wordt gebracht en Wijndal eigenlijk al die kwalificatieduels heeft gespeeld.”

“En het goed doet”, valt Vink in. Terwijl de oud-middenvelder dat zegt, begint Jansen twijfelachtig te kijken. Daar is Vink niet van gediend: “Niet zo kijken! Hij doet het gewoon goed. Hij doet het echt wel goed.”

“Een kinderhand is snel gevuld”, reageert Jansen nonchalant. “Kom op, eigenlijk had hij toch allang…”

“Dat is een ander verhaal”, antwoordt Vink, die vervolgens de spirit van Wijndal prijst: “Als jij drie keer buiten de boot valt, op een ander veld moet trainen, verhuurd wordt: dan is het toch knap dat je eigenlijk zo constant maar blijft hameren op die kans en dat je het iedere keer weer probeert? Ik had allang gezegd: krijg allemaal maar de rambam.”