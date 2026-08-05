De Telegraaf komt woensdagavond met opmerkelijk nieuws naar buiten over en Míchel, de doelman en hoofdtrainer van Ajax. Beide Ajacieden wensen voortaan met een andere naam genoemd te worden in de krant.

De oplettende lezer was dinsdag wellicht al opgevallen dat Ajax in het persbericht over de komst van Ter Stegen slechts refereerde aan het eerste deel van diens voornaam: Marc. De Telegraaf meldt dat dat een bewuste keus was van de Amsterdamse club, op speciaal verzoek van de Duitse doelman zelf.

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“Het was opvallend. In het persbericht over de komst van Marc-André ter Stegen repte Ajax over Marc ter Stegen. Het blijkt op verzoek van de Duitse keeper, die vanaf nu bij Ajax dus Marc ter Stegen heet”, schrijft de Amsterdamse krant.

Ook hoofdtrainer Míchel wenst voortaan anders geduid te worden in de media. De Spaanse oefenmeester heet voluit Miguel Ángel Sánchez Muñoz, hetgeen vaak werd aangeduid als ‘Míchel’. “In het Spaans heet hij Michel Sanchez. En zo zal hij voortaan worden neergezet. En nadat die naam de eerste keer voluit is geschreven, staat er verder Sanchez”, aldus De Telegraaf.