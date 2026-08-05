Joël Veltman hakt knoop door en tekent bij nieuwe club in Engeland

blijft actief op de Engelse velden, nadat zijn contract bij Brighton & Hove Albion afliep. Dat meldt Voetbal International woensdagavond.

Veltman speelde de afgelopen zes seizoenen voor Brighton. De rechtsback kwam in de zomer van 2020 slechts één miljoen euro over van Ajax en kende een prettige periode bij the Seagulls. Hij speelde zes seizoenen in de Premier League en kwam in alle competities uiteindelijk tot 191 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 5 doelpunten en 7 assists.

Veltman liep deze zomer uit zijn contract bij Brighton. Hij verscheen de afgelopen periode op het trainingsveld van Ajax, maar gaf eerder deze week tegenover ESPN al aan dat een terugkeer niet aan de orde was: "Er is niks besproken, dus op dit moment is dat zeker niet aan de orde."

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Inmiddels is duidelijk dat Veltman actief blijft in Engeland, maar wel op een lager niveau gaat voetballen. Voetbal International meldt woensdagavond namelijk dat de 34-jarige verdediger op het punt staat zijn loopbaan voort te zetten bij West Ham United.

West Ham United degradeerde vorig seizoen uit de Premier League, maar geldt wel als een van de grote favorieten voor de Championship-titel komend jaar. Veltman werd al medisch gekeurd door de Londense club en zal binnenkort een contract tekenen. Over de duur van het contract is nog niets bekend.