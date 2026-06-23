FIFA wil per direct nieuwe spelregel invoeren bij strafschoppen op WK

De FIFA wil nog tijdens het huidige WK een ingrijpende spelregelwijziging doorvoeren, zo melden diverse internationale media dinsdagavond. De wereldvoetbalbond wil de opzet van de strafschoppenserie aanpassen.

Zondag begint de knock-outfase van het WK dat momenteel wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Mocht er op enig moment een strafschoppenreeks aan te pas moeten komen, dan zal de opzet hiervan mogelijk anders zijn dan gebruikelijk.

Tot dusver is het zo dat de scheidsrechter bij het begin van een strafschoppenserie tweemaal een toss verricht met beide aanvoerders: één toss om te bepalen welk team mag beginnen aan de reeks en één toss om te bepalen bij welk doel de penalty’s worden genomen.

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De FIFA wil hier echter per direct verandering in brengen. Volgens onder meer The Times heeft de wereldvoetbalbond namelijk bij de IFAB (International Football Association Board) aangedrongen op een spelregelwijziging die ervoor moet zorgen dat er voortaan slechts één toss wordt verricht.

De winnaar van de toss heeft de keuze: bepalen wie er begint aan de strafschoppenreeks, óf bepalen bij welk doel de penalty’s worden gekomen. De verliezer van de toss mag vervolgens de overgebleven keuze maken.

Met de wijziging wordt voorkomen dat een team een dubbelvoordeel krijgt. Tijdens de Champions League-finale van afgelopen seizoen tussen Paris Saint-Germain en Arsenal won de Franse ploeg bijvoorbeeld tweemaal de toss, waardoor deze mocht beginnen aan de strafschoppenreeks én daarnaast het doel mocht kiezen waar de penalty’s genomen gingen worden.

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Fifa wants to change the rules on penalty shoot-outs before the knockout rounds start at this World Cup so that a team either choose to take the first spot kick or to do it in front of their own fans@martynziegler reports 🔽 https://t.co/wHlioNhueW — Times Sport (@TimesSport) June 23, 2026