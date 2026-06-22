heeft in gesprek met het Noordhollands Dagblad gereageerd op zijn ontbreken in de WK-selectie van Oranje. De middenvelder van AZ deelt onder meer de uitleg die Ronald Koeman hem gaf.

Smit debuteerde in maart in het Nederlands elftal, maar tot verbazing van velen besloot Koeman hem niet op te roepen voor het WK. Een domper voor het toptalent van AZ, die geen wrok koestert. “Ik kijk de wedstrijden evengoed met plezier hoor. Ik ben gewoon voor het Nederlands elftal, of ik nu zelf meedoe of niet. Dus zaterdag heb ik gewoon bij een vriend gekeken. Blij dat ze wonnen, dan is het humeur van iedereen in het land ook beter.”

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Toch vindt hij het jammer dat hij er niet bij is. “Ik denk dat het had gekúnd. Maar ik moet het doen met de uitleg die ik heb gekregen van de bondscoach en die zal ik moeten accepteren”, aldus Smit, die na de trainingsstage eind mei hoorde dat hij er niet bij zou zijn. “Hij zag me niet als ’nummer zes’. Als iemand die achter Frenkie kon spelen. En op de andere twee plekken op het middenveld is de concurrentie te groot”, haalt de middenvelder de uitleg van Koeman aan. “Natuurlijk zie ik het anders, dat is logisch.”

Nadat Koeman hem teleur moest stellen, heeft Smit naar eigen zeggen flink gebaald. “Natuurlijk denk je ook na over de vraag of je ergens iets hebt laten liggen”, aldus het talent, die enkele voorbeelden noemt. “Aan het einde van het seizoen was ik niet helemaal fit, ik speelde de laatste twee Eredivisie-wedstrijden van AZ niet mee. Ik had het zelf meer kunnen afdwingen door nog beter te spelen, zo kijk ik er ook naar.”