De interlandloopbaan van is voorbij, zo stelt Johan Derksen in zijn podcast Groeten uit Grolloo. De spits is volgens de televisiepersoonlijkheid al lang niet meer de speler die hij vroeger was.

Depay kreeg op het WK tot dusver twee invalbeurten van zo’n twintig minuten, waarin hij op een assist tegen Zweden na weinig indruk kon maken. “We moeten concluderen dat de internationale carrière van onze pseudo-sterspeler Memphis voorbij is”, begint Derksen. “Na twee invalbeurten kunnen we concluderen dat Memphis het niveau mist om nog langer deel uit te maken van Oranje.”

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Derksen benadrukt dat Depay zijn brood verdient in Zuid-Amerika en dat het grote publiek daarom geen goed beeld heeft van hoe goed hij gedurende het seizoen speelt. “Zijn lichaamstaal verraadt wel dat hij zichzelf nog wel een vedette vindt. Dat is allemaal louter gebaseerd op het verleden. Het is al heel lang geleden dat Memphis een bepalende speler was”, aldus De Snor.

Zijn tafelgenoot Henk Kuipers vindt dat er te weinig kritiek is op Depay. “We zijn in Nederland heel kritisch over Ronaldo, en terecht, maar over Memphis mogen we niet kritisch zijn. Op de een of andere manier ben je dan een soort hater. Memphis pakt geen deuk meer in een pakje boter maar wordt toch meegenomen”, geeft hij aan. Derksen is het daarmee eens. “Hij is een soort van heilig verklaard. Hij is de supervedette, maar op basis waarvan? Hij heeft ooit veel gescoord in Oranje, maar dat is intussen jaren geleden”, stelt het boegbeeld van Vandaag Inside.