Ronald Koeman heeft zondag op de training van Oranje minutenlang gesproken met , zo schetst het Algemeen Dagblad. Ook heeft ‘zeer lang’ gesproken met de bondscoach, aldus Jeroen Stekelenburg van de NOS.

Het Nederlands elftal wist zaterdagavond met overtuigende cijfers te winnen van Zweden. In Houston wist de ploeg van Ronald Koeman met liefst 5-1 te winnen. Toch toonde de bondscoach zich na afloop kritisch. Met name het feit dat Oranje te veel tijd nodig had om omzettingen van Zweden te herkennen, vond de keuzeheer een duidelijk punt van verbetering, zo liet hij weten aan de NOS.

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Zondag was er voor de basisploeg een hersteltraining ingelast, waarbij Koeman ook met meerdere spelers in gesprek ging. Het AD merkt op dat de bondscoach bijvoorbeeld minutenlang in gesprek was met Van Hecke in de hoek van het veld. “Koeman leek Van Hecke, met armgebaren en bewegingen, een aantal spelsituaties van de ontmoeting met Zweden uit te leggen. Het gesprek duurde een aantal minuten”, omschrijft de krant.

'Heel lang gesprek' met Malen

Bij de NOS meldt Stekelenburg dat de bondscoach ook lange tijd sprak met Malen. De aanvaller begon tegen Japan nog in de punt, maar werd tegen Zweden op rechtsbuiten geposteerd. Volgens de verslaggever gaat het om een ‘heel lang gesprek’ tussen de bondscoach en Malen. Het is niet duidelijk wat ze precies hebben besproken, maar in de studio van de NOS suggereert men dat Malen mogelijk zijn basisplaats kwijt is.