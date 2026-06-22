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Ronald Koeman ‘zeer lang’ in gesprek met twee Oranje-spelers

22 juni 2026, 08:30
Ronald Koeman van Oranje
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ronald Koeman heeft zondag op de training van Oranje minutenlang gesproken met Jan Paul van Hecke, zo schetst het Algemeen Dagblad. Ook Donyell Malen heeft ‘zeer lang’ gesproken met de bondscoach, aldus Jeroen Stekelenburg van de NOS.

Het Nederlands elftal wist zaterdagavond met overtuigende cijfers te winnen van Zweden. In Houston wist de ploeg van Ronald Koeman met liefst 5-1 te winnen. Toch toonde de bondscoach zich na afloop kritisch. Met name het feit dat Oranje te veel tijd nodig had om omzettingen van Zweden te herkennen, vond de keuzeheer een duidelijk punt van verbetering, zo liet hij weten aan de NOS.

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Zondag was er voor de basisploeg een hersteltraining ingelast, waarbij Koeman ook met meerdere spelers in gesprek ging. Het AD merkt op dat de bondscoach bijvoorbeeld minutenlang in gesprek was met Van Hecke in de hoek van het veld. “Koeman leek Van Hecke, met armgebaren en bewegingen, een aantal spelsituaties van de ontmoeting met Zweden uit te leggen. Het gesprek duurde een aantal minuten”, omschrijft de krant.

'Heel lang gesprek' met Malen

Bij de NOS meldt Stekelenburg dat de bondscoach ook lange tijd sprak met Malen. De aanvaller begon tegen Japan nog in de punt, maar werd tegen Zweden op rechtsbuiten geposteerd. Volgens de verslaggever gaat het om een ‘heel lang gesprek’ tussen de bondscoach en Malen. Het is niet duidelijk wat ze precies hebben besproken, maar in de studio van de NOS suggereert men dat Malen mogelijk zijn basisplaats kwijt is.

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Malen komt als spits niet uit de verf en zal zich moeten schikken als rechtsbuiten of invaller.

Lorenzo Chiquita
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Lorenzo Chiquita
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Hij lijkt wel veel te braaf en te lief ergens, geen bijter, maar meer een nagelbijter.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
422 Reacties
708 Dagen lid
931 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Malen komt als spits niet uit de verf en zal zich moeten schikken als rechtsbuiten of invaller.

Lorenzo Chiquita
307 Reacties
785 Dagen lid
3.068 Likes
Lorenzo Chiquita
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  • 0
    + 1
avatar

Hij lijkt wel veel te braaf en te lief ergens, geen bijter, maar meer een nagelbijter.

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Nederland - Zweden

5 - 1
Gespeeld op 20 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Donyell Malen

Donyell Malen
AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 27 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
18
14
2025/2026
Aston Villa
21
4
2024/2025
Dortmund
14
3
2024/2025
Aston Villa
14
3

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Zweden
2
0
3
4
Tunesië
2
-8
0

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