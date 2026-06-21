Koning Willem-Alexander heeft de selectie van Oranje zaterdag in de kleedkamer toegesproken. Onder toeziend oog van het koningspaar en prinses Ariane was het Nederlands elftal met liefst 5-1 te sterk voor Zweden.

Na een gelijkspel in de eerste WK-wedstrijd, tegen Japan (2-2), moest de ploeg van Ronald Koeman zaterdag winnen van Zweden om kans te blijven maken op de groepswinst in Groep F. Oranje kende een droomstart: Brian Brobbey was in de eerste zeventien minuten van de wedstrijd tweemaal trefzeker. Uiteindelijk zorgden een dubbelslag van Cody Gakpo en een treffer van Crysencio Summerville dat Oranje met grote cijfers won.

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Waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima de eerste groepswedstrijd nog hadden gekeken in Nederland in het gezelschap van de keizer van Japan, was het koningspaar in Houston samen met prinses Ariane wel aanwezig. Na afloop van de overwinning waren de leden van de koninklijke familie welkom in de kleedkamer van Oranje, waar ze alle spelers en stafleden een hand gaven en de koning meermaals benadrukte het een ‘grandioze’ prestatie te vinden.

Aan het einde van het bezoek besloot koning Willem-Alexander om de Oranje-selectie toe te spreken. “Een is hier, maar die andere achttien miljoen zitten in Nederland achter de buis. Ik denk dat ik jullie namens iedereen ongelofelijk mag feliciteren. Een ongelofelijk gevecht, maar ook de discipline om samen daar te staan als team. Als team hebben jullie je ingezet, iedereen”, benadrukt de koning. “Dat heeft me echt trots gemaakt vandaag. Solide spel, mooie aanvallen, goede verdediging, top! Dankjulliewel en ga zo door!”, aldus koning Willem-Alexander, waarna hij een applaus krijgt.