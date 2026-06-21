Wesley Sneijder heeft zijn zoontje Xess Xava zaterdag een onvergetelijke avond bezorgd. In de rust van het duel tussen Nederland en Zweden (5-1) ging de recordinternational van Oranje met zijn zoon langs bij streamer IShowSpeed.

Het Nederlands elftal wist zaterdag met ruime cijfers te winnen van Zweden. Brian Brobbey (twee keer), Cody Gakpo (twee keer) en Crysencio Summerville zorgden voor de treffers van het Nederlands elftal, terwijl Anthony Elanga de enige Scandinavische goal maakte. Streamer IShowSpeed, ook wel bekend als Speed, was aanwezig in het stadion in Houston en zond onder meer via YouTube zijn reactie uit.

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In de rust van het tweede groepsduel van Oranje kreeg Speed bezoek van een voormalig speler van Nederland: Sneijder. De recordinternational had Xess Xava – het tienjarige zoontje van Sneijder en Yolanthe Cabau – bij zich om de streamer te ontmoeten. Na een omhelzing met de oud-voetballer gaf Speed ook de breed grijnzende Xess Xava een hand en legde hij een arm om zijn schouder. Het zoontje van Sneijder geeft aan Speed vooral te kennen van de populaire game Minecraft.

Sneijder besluit vervolgens aan de streamer te vragen wat hij op dat moment, bij een stand van 2-0, van de wedstrijd vindt. “Ik denk dat het een goede wedstrijd is, het ziet er goed uit”, antwoordt Speed, waar Sneijder zich in kan vinden. Dan wijst hij Xess Xava erop dat de streamer een Oranje-shirtje draagt, waarna het glunderende jongetje begint te knikken. Nadat ze foto’s met elkaar hebben gemaakt, nemen Sneijder en zijn zoon afscheid van Speed om terug te keren naar hun plaatsen.