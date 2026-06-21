Henk ten Cate krijgt zondagavond in De Oranjezomer de vraag of hij open staat om als bondscoach aan de slag te gaan bij Oranje. De huidige bondscoach van Suriname komt direct met een glashelder antwoord.

In De Oranjezomer wordt aangehaald dat Ten Cate in 2017 bondscoach van Oranje had kunnen worden. De oefenmeester beweert dat er al sprake was van een akkoord, maar uiteindelijk ging de KNVB in zee met Dick Advocaat. In de talkshow krijgt Ten Cate de vraag of hij nu open zou staan om als bondscoach aan de slag te gaan, mocht de bond hem bellen.

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Over die vraag hoeft Ten Cate niet lang na te denken. “Nee, ik ben gestopt”, zo maakt hij duidelijk. Hélène Hendriks wijst de trainer erop dat hij ook al gestopt was voor hij in december aan de slag ging bij Suriname. “Dat was meer een emotioneel dingetje”, legt de 71-jarige oud-buitenspeler uit. “Ik heb wel emotie bij Nederland, ik ben hier geboren en getogen. Maar ik heb niet meer de fiducie om het te doen.”

Ten Cate blikt vervolgens terug op de gang van zaken in 2017, toen toenmalig technisch directeur van de KNVB Hans van Breukelen hem sprak in Abu Dhabi, waar ze een akkoord zouden hebben bereikt. “Twee dagen later belde hij dat we het nog even moesten uitstellen. Maar iedereen wist het eigenlijk al. Dit konden we niet meer tegenhouden.” Volgens Ten Cate was er op de achtergrond sprake van andere belangen, waardoor hij geen bondscoach werd. Wrok richting Oranje of de KNVB koestert hij echter niet meer. “Dat is geen wrok, absoluut niet. Ik kijk naar Nederland en ik wil dat Nederland wint”, besluit hij.