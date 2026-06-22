Live voetbal

Valentijn Driessen ziet opvallende 'openbaring' op training Oranje-reserves

22 juni 2026, 11:04
Valentijn Driessen
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Wout Weghorst heeft tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal grote indruk gemaakt op Valentijn Driessen. Waar de spits de afgelopen dagen vooral het nieuws domineerde door een harde tackle op Lutsharel Geertruida, zag de chef voetbal van De Telegraaf juist een opvallend sterke prestatie in de partijvorm. Volgens de journalist is de aanvaller er helemaal klaar voor als bondscoach Ronald Koeman hem nodig heeft op het wereldkampioenschap.

Op het trainingsveld in Kansas City ontstond gisteren reuring toen Weghorst een forse overtreding beging op Geertruida. De verdediger liep daarbij een lichte enkelblessure op en moest de sessie staken. In de podcast Kick-off relativeert Mike Verweij de veelbesproken woordenwisseling die daarop volgde. "Dit gebeurt natuurlijk op iedere training", stelt Verweij. "Alleen tegenwoordig zijn vrijwel alle trainingen besloten. Nu staan er een paar camera’s op en heeft iedereen het er ineens over. Ik denk dat Weghorst en Geertruida het zelf allang weer zijn vergeten", aldus de verslaggever.

Artikel gaat verder onder video

Terwijl buitenstaanders scherpe kritiek uitten op de actie van de stormram, had Driessen vooral oog voor de voetballende inbreng van de routinier. "Wat wel mooi is, is dat je kunt zien dat als het Nederlands elftal een beroep moet doen op Wout Weghorst, hij er gewoon zal staan", oordeelt de journalist. "Hij speelde in die partij echt heel goed", klinkt het lovend. Volgens de analist toonde hij meer dan alleen strijdlust. "Hij maakte zelfs een geweldige goal achter zijn standbeen en had ook nog een goede individuele actie. Voor mij was Weghorst eigenlijk de openbaring van die training", besluit Driessen.

Weghorst bezit volgens de chef voetbal specifieke kwaliteiten die in de latere fases van het toernooi cruciaal kunnen blijken. "Je ziet dat hij boven zichzelf uit kan stijgen als het nodig is. Dat heeft hij in het verleden ook al laten zien", legt Driessen uit. Toch hoopt de hij dat Oranje voorlopig niet hoeft terug te vallen op de pinchhitter. "Ik hoop eerlijk gezegd dat het niet nodig is en dat hij tot de finale op de bank blijft zitten. Maar als het moment komt, dan denk ik wel dat hij vol gas gaat geven", voorspelt de volger van het Nederlands elftal.

Momenteel moet de speler, die deze zomer uit Amsterdam vertrekt en nadrukkelijk aan FC Twente wordt gelinkt, genoegen nemen met een reserverol. Mocht Koeman in het vervolg van het toernooi een breekijzer nodig hebben, dan staat de 33-jarige international in ieder geval op scherp.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
NED-SWE

Teruglezen: zo walste Oranje in Houston over Zweden heen

  • za 20 juni, 20:57
  • 20 jun. 20:57
  • 6
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
NEDUZB

Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

  • ma 8 juni, 22:55
  • 8 jun. 22:55
  • 13
1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
424 Reacties
708 Dagen lid
931 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laat Weghorst maar op de bank blijven, daar kan die tenminste geen schade aanrichten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
424 Reacties
708 Dagen lid
931 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Laat Weghorst maar op de bank blijven, daar kan die tenminste geen schade aanrichten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
2
4
4
2
Japan
2
4
4
3
Zweden
2
0
3
4
Tunesië
2
-8
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws