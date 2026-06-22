Valentijn Driessen ziet opvallende 'openbaring' op training Oranje-reserves

heeft tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal grote indruk gemaakt op Valentijn Driessen. Waar de spits de afgelopen dagen vooral het nieuws domineerde door een harde tackle op Lutsharel Geertruida, zag de chef voetbal van De Telegraaf juist een opvallend sterke prestatie in de partijvorm. Volgens de journalist is de aanvaller er helemaal klaar voor als bondscoach Ronald Koeman hem nodig heeft op het wereldkampioenschap.

Op het trainingsveld in Kansas City ontstond gisteren reuring toen Weghorst een forse overtreding beging op Geertruida. De verdediger liep daarbij een lichte enkelblessure op en moest de sessie staken. In de podcast Kick-off relativeert Mike Verweij de veelbesproken woordenwisseling die daarop volgde. "Dit gebeurt natuurlijk op iedere training", stelt Verweij. "Alleen tegenwoordig zijn vrijwel alle trainingen besloten. Nu staan er een paar camera’s op en heeft iedereen het er ineens over. Ik denk dat Weghorst en Geertruida het zelf allang weer zijn vergeten", aldus de verslaggever.

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Terwijl buitenstaanders scherpe kritiek uitten op de actie van de stormram, had Driessen vooral oog voor de voetballende inbreng van de routinier. "Wat wel mooi is, is dat je kunt zien dat als het Nederlands elftal een beroep moet doen op Wout Weghorst, hij er gewoon zal staan", oordeelt de journalist. "Hij speelde in die partij echt heel goed", klinkt het lovend. Volgens de analist toonde hij meer dan alleen strijdlust. "Hij maakte zelfs een geweldige goal achter zijn standbeen en had ook nog een goede individuele actie. Voor mij was Weghorst eigenlijk de openbaring van die training", besluit Driessen.

Weghorst bezit volgens de chef voetbal specifieke kwaliteiten die in de latere fases van het toernooi cruciaal kunnen blijken. "Je ziet dat hij boven zichzelf uit kan stijgen als het nodig is. Dat heeft hij in het verleden ook al laten zien", legt Driessen uit. Toch hoopt de hij dat Oranje voorlopig niet hoeft terug te vallen op de pinchhitter. "Ik hoop eerlijk gezegd dat het niet nodig is en dat hij tot de finale op de bank blijft zitten. Maar als het moment komt, dan denk ik wel dat hij vol gas gaat geven", voorspelt de volger van het Nederlands elftal.

Momenteel moet de speler, die deze zomer uit Amsterdam vertrekt en nadrukkelijk aan FC Twente wordt gelinkt, genoegen nemen met een reserverol. Mocht Koeman in het vervolg van het toernooi een breekijzer nodig hebben, dan staat de 33-jarige international in ieder geval op scherp.