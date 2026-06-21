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Wout Weghorst gaat van achteren hard door op ploeggenoot op training Oranje

21 juni 2026, 19:24
Wout Weghorst tijdens Oranje-training
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Wout Weghorst heeft op de training van het Nederlands elftal een stevige tackle gemaakt op Lutsharel Geertruida. De verdediger werd hard van achteren geraakt en schreeuwde het uit van de pijn.

Het Nederlands elftal wist zaterdag met ruime cijfers te winnen van Zweden (5-1), dus stond er voor de basisspelers een hersteltraining op het programma. De reservespelers werden wel gewoon op het trainingsveld verwacht. Daarbij werd onder meer een partijvorm afgewerkt.

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Op beelden van ESPN is te zien dat Weghorst enorm gretig is en meermaals weet te scoren. Ook in verdedigend opzicht ging de spits van Ajax er vol in. In de video is namelijk te zien hoe Weghorst van achteren een tackle inzet op de benen van Geertruida.

De rechtsback wordt hierbij vol geraakt en schreeuwt het direct uit van de pijn. Nadat Weghorst zijn excuses aanbiedt aan Geertruida, helpt hij de verdediger overeind. De 21-voudig international had echter nog wel veel pijn en liep dus niet meer van harte.

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Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

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Groep F
GS
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PT
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Nederland
2
4
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Japan
2
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