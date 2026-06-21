Koninklijke complimenten voor Oranje-uitblinker

heeft zich in Houston gekroond tot de grote man bij het Nederlands elftal tijdens de overtuigende zege op Zweden. De verrassende basisspeler nam twee doelpunten voor zijn rekening in de met 5-1 gewonnen WK-wedstrijd en mocht na afloop in de kleedkamer de felicitaties in ontvangst nemen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. "Koningin Máxima en hij vinden dat ik goed heb gespeeld", vertelt de spits tegenover De Telegraaf.

Voor de aanvaller van Sunderland betekende het duel een absoluut hoogtepunt in zijn interlandcarrière. Hij maakte in september de overstap naar de Engelse Premier League en merkt dat die transfer hem goed heeft gedaan. "Ja, het voelt wel zo alsof mijn harde voeten nu zachte voetjes zijn geworden. Ik heb me bij Sunderland heel goed ontwikkeld, nieuwe mensen leren kennen en veel meegemaakt", zo blikt de rechtspoot terug op zijn stormachtige ontwikkeling. "Ik denk dat ik daardoor ook gegroeid ben. En ik probeer die goede lijn door te trekken".

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Het koninklijk paar was op uitnodiging van Gianni Infantino aanwezig in de Verenigde Staten en zocht de selectie na het laatste fluitsignaal op. "Ze waren heel erg blij voor ons. Dat ze daar met ons waren, was speciaal. We zijn met z’n allen op de foto gegaan", vertelt de doelpuntenmaker over het bezoek. Naast de koninklijke lof had de fysiek sterke aanvalsleider nog een reden tot juichen: zijn tweede treffer was officieel het honderdste doelpunt van het Nederlands elftal op een wereldkampioenschap. "Het is natuurlijk heel mooi dat ik dat honderdste doelpunt van Oranje op een WK mag maken. Ik wist het eerlijk gezegd niet. Maar nu ik het hoor, vind ik het wel bijzonder".

De voormalig speler van Ajax opende al in de vijfde minuut de score en verdubbelde de marge niet veel later. Over die tweede goal bestond nog even twijfel bij de hoofdrolspeler zelf. "Het doelpunt was sowieso wat gelukkig. Ik stond gewoon op de goede plek. Al dacht ik eigenlijk dat ik buitenspel stond. Maar dat was gelukkig niet zo". Uiteindelijk liep de ploeg van bondscoach Ronald Koeman via treffers van Cody Gakpo en Crysencio Summerville uit naar een ruime marge. De onbetwiste uitblinker had zelfs nog kans op meer, maar werd vlak voor rust over het hoofd gezien door Donyell Malen. "Nee, ik was niet boos op hem. Helemaal niet. Dat soort dingen gebeurt. Ik ben nog steeds blij met mijn twee goals".

De ruime overwinning geeft moed voor het restant van het toernooi. "We hebben laten zien dat we een sterke ploeg zijn. Ik denk dat deze zege ons allemaal een extra boost geeft, heel veel vertrouwen", aldus de Oranje-international. Het shirt waarin hij zijn succesvolle avond beleefde, geeft hij voorlopig niet weg. "Ik ruil geen shirtjes. Die bewaar ik zelf. Misschien later als ik tegenover Lionel Messi sta", zo besluit hij met een knipoog.