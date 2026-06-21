Danny Makkelie krijgt nieuwe WK-klus, Nederland zal meekijken

Danny Makkelie heeft van de FIFA een nieuwe wedstrijd toegewezen gekregen op het WK. De Nederlandse scheidsrechter fluit in de nacht van woensdag op donderdag het groepsduel tussen Marokko en Haïti. Hij wordt tijdens dit duel bijgestaan door zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. De Portugees Joao Pinheiro fungeert als vierde man.

De wedstrijd vormt samen met het gelijktijdig startende affiche tussen Schotland en Brazilië de ontknoping in Groep C. Voor het Marokkaanse nationale team staat er veel op het spel: de ploeg bezet momenteel de tweede plaats met vier punten, wat evenveel is als koploper Brazilië. De koploper heeft echter een beter doelsaldo. Tegenstander Haïti is na twee nederlagen al officieel uitgeschakeld voor de volgende ronde en staat troosteloos onderaan met nul punten. Nederland zal met een schuin oog meekijken naar dit duel, aangezien met de huidige positie een wedstrijd tegen Brazilië of Marokko op de loer ligt.

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Het treffen tussen Marokko en Haïti is voor Makkelie de tweede wedstrijd op dit toernooi waar hij de leiding over heeft. Eerder floot de scheidsrechter al het duel tussen gastland Verenigde Staten en Paraguay. Tijdens die wedstrijd viel de leidsman op door na het bekijken van videobeelden een historische beslissing te nemen. Hij trok een gele kaart voor de Amerikaan Tim Ream in en bestrafte in plaats daarvan tegenstander Miguel Almiron voor een schwalbe. Deze opvallende wending was mogelijk door de nieuwe regels rondom 'mistaken identity' die sinds dit eindtoernooi gelden.