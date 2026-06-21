Seedorf vol vertrouwen na galavoorstelling Oranje: 'We zijn hier om kampioen te worden'

Clarence Seedorf heeft op de Amerikaanse televisie igesproken over de prestatie van het Nederlands elftal tegen Zweden. Als analyticus van FOX Sports zag de oud-voetballer hoe de ploeg van Ronald Koeman met 5-1 te sterk was voor de Scandinaviërs. Seedorf is na de overtuigende zege van mening dat Oranje ver kan komen op het eindtoernooi in de Verenigde Staten.

Tijdens de uitzending blikte Seedorf terug op de vliegende start van het Nederlands elftal, dat gisteren in Houston aantrad. "Een geweldig begin van de wedstrijd", oordeelde hij. "Die twee vroege goals maken echt het verschil in dit soort wedstrijden." De analist ziet het elftal groeien ten opzichte van het eerdere gelijkspel tegen Japan en toont zich zeer ambitieus. "Ik denk dat dit team het WK kan winnen", sprak Seedorf. "We zijn hier gekomen om all the way te gaan." Wel benadrukte de KNVB-commissaris dat de ploeg de wedstrijd nog beter moet leren controleren, al was hij zeer te spreken over de omschakeling en de intentie om hoog druk te zetten.

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Mede-analyticus Schmeichel deelde de lofzang en wees specifiek op de gevarieerde speelstijl van de Nederlanders. De voormalige doelman van Manchester United genoot van de afwisseling tussen de opbouw van achteruit en het hanteren van de lange bal. "Als je het WK wilt winnen, dan moet je meerdere manieren hebben om een wedstrijd te winnen", legde hij uit. Bij die directe speelwijze speelde Brian Brobbey een sleutelrol. De spits van Sunderland bekroonde zijn basisdebuut op een WK met twee doelpunten in de eerste zeventien minuten. Schmeichel gaf toe dat hij de fysiek sterke aanvaller vooraf had onderschat. "Ik vind het jammer dat ik hem vooraf niet heb genoemd als de one to watch", bekende de Deen. "Ik had me niet goed voorbereid op Brobbey. Maar Zweden had dat ook niet gedaan"

Naast Brobbey, die in de tweede helft uitviel met lichte hamstringklachten, kreeg ook Crysencio Summerville de handen op elkaar bij de analisten. Schmeichel noemde de invalbeurt van de buitenspeler geweldig en stelde dat hij deze zomer een transfer moet maken omdat hij te goed is voor de Engelse Championship. Waar de lof voor Oranje groot was, toonde de analyticus zich genadeloos voor de ploeg van de Engelse bondscoach Graham Potter. Zweden werd volgens Schmeichel pijnlijk te kijk gezet. Ondanks een tegentreffer van Anthony Elanga bestempelde de oud-keeper de Nederlandse zege als een ongelofelijke prestatie.